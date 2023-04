Carolina Dieckmann cai no choro com surpresa do marido e dos filhos: ''Amores da minha vida''

No 'Domingão', atriz Carolina Dieckmann fica chocada com homenagem do marido, Tiago Worcman, e dos filhos, Davi e José, em rara aparição

No domingo, 09, a atriz Carolina Dieckmann (44) participou do Domingão com Huck como jurada do quadro Dança dos Famosos e foi pega de surpresa com uma homenagem de sua família!

O apresentador Luciano Huck (51) deixou a artista chocada ao mostrar um depoimento de seu marido, Tiago Worcman, e dos dois filhos, Davi Frota (23), do relacionamento com o ator Marcos Frota (66), e José Worcman (15), da relação atual.

No vídeo em rara aparição, Worcman e os herdeiros de Dieckmann fizeram uma linda declaração para a atriz. "Tô aqui pra dizer que te amo muito, muito difícil na frente de câmera, mas você sabe como é grande o meu amor por você", começou o marido, antes de virar a câmera e exibir José e Davi ao seu lado para a homenagem.

"Te amo muito. Você sabe como e difícil para nós dois falar na frente da câmera. Mas a gente te admira tanto que acaba valendo a pena. A gente te ama muito. Beijos", disse José. "É isso, mamãe. Como você sabe, a gente te tem como exemplo em todos os sentidos, tanto na parte artística quando maternal, de família, como pessoa", falou Davi.

Em seguida, o herdeiro mais velho continuou: "A gente cresceu sempre vendo você na TV, mesmo a gente não tendo nenhuma afinidade com a câmera. A gente aprende muito, te admira cada vez mais. Sempre mandando muito bem em tudo o que você faz. A gente tem muito orgulho de você".

Dieckmann não conseguiu segurar a emoção e caiu no choro. "Vocês são os amores da minha vida, por quem eu faço tudo, as coisas mais difíceis, as coisas que parecem impossíveis. Mas quando a gente ama, tudo fica fácil, tudo fica bom, tudo se encaixa, tudo acontece. Eu amo muito vocês três", declarou Carolina.

Confira o momento de Carolina Dieckmann:

A cara e a emoção de @caroladieck ao receber o recado do marido e dos filhos #Domingãopic.twitter.com/608YWQ2egq — TV Globo (@tvglobo) April 9, 2023

Carolina Dieckmann celebra amizade com Padre Fábio de Melo

Recentemente, a atriz Carolina Dieckmann usou suas redes sociais para parabenizar um amigo especial que está completando mais um ciclo! Padre Fábio de Melo celebrou a chegada dos 52 anos e recebeu uma linda declaração da intérprete de Lumiar na novela das sete da Globo, Vai na Fé, que ressaltou a linda amizade que construíram ao publicar um clique em que aparece ao lado do amigo, de Preta Gil (48) e Angélica (49).

"Nada como uma foto antiga, né, padre? Pra nos trazer as memórias contidas, guardadas… pra nos lembrar do que sentimos, do quanto nos divertimos juntos. Sinto saudade de você no sofá e na festa; em Miami, no Rio, no barco… Fico te olhando nesse quadradinho, as coisas bonitas que você diz e escreve", começou escrevendo.

"Gosto de ouvir você cantar e fazer missa. Gosto de olhar através dos seus olhos porque eles enxergam um mundo mais amoroso - e às vezes é irônico - porque você faz graça de coisas que ninguém imagina, mas quem conhece o seu coração, tem a lupa justa pro momento certo; cada coisa no devido lugar. Já te disse que é sorte; mas é mesmo AMOR. Co-habitar esse mundo contigo é muito melhor. Feliz ano, sonhos, luzes, encontros, amores, rezas, silêncios, festas e pra sempre NÓS", disse ainda.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!