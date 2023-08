Carolina Dieckmann fala sobre José Loreto dar em cima dela: 'Nunca'

Após boatos do ator dar em cima de colegas de trabalho, Carolina Dieckmann fala sobre José Loreto abertamente

A atriz Carolina Dieckmann falou abertamente sobre a experiência que viveu com José Loreto nos bastidores de Vai Na Fé, novela das sete que está na reta final. As gravações já chegaram ao fim, mas nesta quarta-feira, 02, a loira compartilhou uma foto atuando com o galã, acusado nos últimos dias de dar em cima de uma ex-BBB comprometida.

Ao lado de Sheron Menezzes, protagonista que já está curtindo suas férias viajando, Carolina Dieckmann e José Loreto apareceram se olhando e curtindo a boa energia do momento de seus personagens na trama. A famosa então usou o clique para esclarecer possíveis boatos que apareçam no futuro.

"Postando essa foto roubada do zé por motivo de: não, ele nunca deu em cima de mim. Sim, tivemos uma parceria incrível. Nem me incluam nessa fofoca, que eu tô feliz demais! bjão pra geral", declarou a esposa de Tiago Worcman.

Nos comentários, José Loreto então brincou após ter mandado uma mensagem dizendo "gata" para a ex-BBB. "Gata", escreveu o ator em letras maiúsculas brincando com a situação em que foi exposto pelo namorado da influenciadora.

Leia também:Climão na TV, boatos de traição, surubão e flertes: José Loreto coleciona escândalos

Durante a gravação de O Sétimo Guardião, José Loreto se envolveu em boatos de traição nos bastidores da novela, o casamento dele com Débora Nascimento, atriz com quem teve uma filha, Bela Loreto, até chegou ao fim. Em entrevista exclusiva para a CARAS Digital, o artista falou abertamente sobre a situação.

"Minha vida, tudo à minha volta, desde a pandemia, o fracasso de uma novela e o sucesso, tem sido sempre muito intenso. Nem acho que é uma virada, é o ciclo natural, essa foi minha trajetória. Vou pezinho atrás de pezinho e acho que, correndo atrás, estando preparado, no momento certo as coisas vão acontecendo. E os meus tombos me serviram", comentou sobre as dificuldades enfrentadas. Leia a entrevista completa aqui.

Veja o clique de Carolina Dieckmann e José Loreto:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 𝚌𝚊𝚛𝚘𝚕𝚒𝚗𝚊 𝚍𝚒𝚎𝚌𝚔𝚖𝚊𝚗𝚗 (@loracarola)

José Loreto pede desculpas após dar em cima de Eslovênia: "Não sabia que namorava"

O ator José Loreto pediu desculpas para Eslovênia Marques após fazer um elogio para a ex-BBB. Em um desabafo publicado nas redes sociais nesta terça-feira (1), ele explicou que não sabia que ela namorava o também ex-BBB Lucas Bissoli.

"Jamais dariam em cima de uma pessoa com relacionamento. Vi uma foto da Eslovênia, não a conhecia nem sabia que namorava. Só chamei de gata, não pedi telefone, achei que era só um elogio", disse ele em um desabafo

O ator também esclareceu que foi até o perfil do estudante para se desculpar. "Não sabia que eles namoravam nem tenho obrigação de saber. Se ele se ofendeu ao ponto de me xingar e dizer que o que é meu está guardado... Com toda sinceridade, peço desculpas ao casal e desejo felicidade", finalizou.

Quem jogou o nome do ator na roda foi o próprio Lucas Bissoli. O ex-BBB disse que José Loreto, ator que está no ar em Vai Na Fé, foi quem deu em cima da sister. Vale lembrar que o galã há tempos atrás protagonizou uma situação polêmica nos bastidores da novela O Sétimo Guardião.