Carol Barcellos foi madrinha de casamento de Marcelo Courrege; relembre

Antes de assumir namoro com Carol Barcellos, Marcelo Courrege subiu ao altar com Renata Heilborn em 2014 com casamento luxuoso

Carol Barcellos e Marcelo Courrege chamaram a atenção da web desde que assumiram o namoro durante o Carnaval, na última segunda-feira, 12. Antes do novo relacionamento, o jornalista subiu ao altar com Renata Heilbornem 2014 e internautas resgataram um vídeo da celebração com a atual namorada do repórter como madrinha da cerimônia. Relembre como foi o casamento de Marcelo Courrege e Renata Heilborn.

Com uma festa luxuosa em um clube de Búzios, no Rio de Janeiro, Marcello Courrege e Renata Heilborn se casaram em uma cerimônia ao ar livre e trocaram os votos sob uma tenda florida de frente para o mar. Entre tons de rosa e azul, a decoração do evento contou com mobiliário rústico, velas suspensas, tapetes e arranjos com flores.

Carol Barcellos aparece no vídeo do casamento resgatado por internautas usando um vestido verde para assistir a cerimônia ao ar livre. A jornalista também surge com uma das damas de honra no colo ao longo do registro.

Entre os trechos da celebração, Marcello Courrege se emociona ao ler seu discurso de casamento durante a cerimônia: "Eu já sabia ler quando você nasceu. Sabia nadar, andar de bicicleta e até falar inglês. São oito anos de diferença entre a gente, mas isso me assustou apenas durante uns dois meses. Com trinta anos, eu precisei acompanhar o ritmo de uma linda mulher de 22. Voltei a sair, dançar e sorrir. Nesses últimos dois anos, quis me casar contigo milhares de vezes".

Depois da celebração ao ar livre, o jornalista e Renata Heilborn festejaram a união na pista de dança ao som de DJs, além de contarem com docinhos como brigadeiros e bem-casados para alegrar os convidados. As informações são do portal Inesquecível Casamento.