Carlinhos Maia tem patrimônio milionário revelado e valor impressiona

Dono de fazenda, jatinho, imóveis e carros de luxo, Carlinhos Maia consolidou patrimônio milionário com passado humilde; saiba como

Desde que começou a gravar vídeos de humor na Vila Primavera, em Penedo, interior de Maceió, Carlinhos Maia não apenas se tornou um dos maiores influenciadores digitais do país, mas também investiu no mundo dos negócios e construiu um patrimônio que pode chegar em até R$300 milhões, segundo o jornal O Globo; saiba como ele conquistou o valor:

Há oito anos, Carlinhos começou a publicar vídeos engraçados ao lado de sua mãe, Maria das Graças, em suas redes sociais. Rapidamente, os registros viralizaram, transformando seu bairro em um ponto turístico e elevando parentes e vizinhos à celebridades. Para se ter ideia, ele já ganhou o segundo lugar no ranking de stories mais visualizados do mundo.

Em 2018, Carlinhos estava atrás apenas Kim Kardashian em termos de visualizações. Com esse destaque em seu perfil, ele começou a captar diversas parcerias em suas redes sociais. Inclusive, seu empresário chegou a afirmar que o humorista faturou impressionantes R$6 milhões em uma única ação publicitária em 2021.

Além de sua presença nas redes sociais, Carlinhos expandiu sua atuação para a televisão, filmes e séries ao longo dos anos, além de criar o próprio reality show para divulgar outros influenciadores. Indo além do mundo artístico, o humorista também investiu no setor empresarial, criando uma rede de franquias de lanchonetes, uma marca de roupas e até seu próprio banco digital.

Com tantos empreendimentos, o influenciador acumulou sua fortuna e expandiu seu patrimônio. Atualmente, ele e o marido, o influenciador digital Lucas Guimarães, vivem em uma mansão em Alphaville, na Grande São Paulo. Além disso, possuem uma fazenda em São Miguel dos Milagres, avaliada em R$ 15 milhões, onde Carlinhos grava seu próprio reality show.

Seu patrimônio inclui ainda outros bens valiosos, como carros e um jatinho de luxo. Em recente entrevista à Revista CARAS, Carlinhos celebrou suas conquistas e falou sobre o alcance com o público: “Me considero uma estrela da comunicação. Muitos podem até não gostar de mim, mas não podem dizer que eu não comunico algo por aí”, conta ele.

Carlinhos Maia se envolveu em polêmica por conta do uniforme de funcionárias:

Após ser criticado por fazer com que suas funcionárias usem uniformes com as iniciais de seu nome e do marido, Lucas Guimarães, Carlinhos Maia mostrou na última quinta-feira, 4, que já providenciou novas vestimentas para elas. O novo uniforme das profissionais segue um estilo mais tradicional, nas cores preto e branco, eles não possuem as iniciais dos patrões; entenda a polêmica.