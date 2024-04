Após críticas, Carlinhos Maia altera uniforme de funcionárias

Em meio à polêmicas, Carlinhos Maia mostrou os novos uniformes de suas funcionárias após receber ataques dos internautas

Após ser criticado por fazer com que suas funcionárias usem uniformes com as iniciais de seu nome e de Lucas Guimarães, Carlinhos Maia mostrou na última quinta-feira, 4, que já providenciou novas vestimentas a elas.

O novo uniforme das profissionais segue um estilo mais tradicional, nas cores preto e branco, eles não possuem as iniciais dos patrões.

Por meio dos stories em seu perfil oficial no Instagram, Carlinhos compartilhou registros de suas funcionárias felizes mostrando as novas roupas. "Será que vão reclamar agora?", questionou ele. "Vão, vão dizer que você humilhou", brincou uma delas, rindo.

EITAA! Após polêmica envolvendo vestes de suas funcionárias, Carlinhos Maia compra uniformes novos 👀 pic.twitter.com/ZfKLu4RWbO — Contei a Fofoca (@conteiafofoca) April 5, 2024

Carlinhos Maia é criticado por mostrar funcionárias limpando sem proteção

O nome de Carlinhos Maia viralizou nas redes sociais nesta semana. Isso porque o influenciador publicou um vídeo em que duas funcionárias aparecem limpando os coqueiros de sua casa, mas sem nenhum equipamento de proteção. A atitude foi criticada por internautas, os quais alegaram que ambas corriam o risco de sofrer um acidente.

"Isso, não quero ver ninguém parado, não. Limpando os coqueiros, vai segurando aí, depois passa pro próximo, e assim vai", disse Carlinhos enquanto filmava uma funcionária dando a mão para a que limpava a planta.

Nas redes sociais, os internautas dispararam criticas ao humorista. "Gente, qual a necessidade de limpar um coqueiro? Isso é absurdo em tantos níveis.", disse um. "Em tempo de cair. Que ideia absurda", afirmou outro. "Olha o que o cara fez? A senhora pode cair nessa brincadeira", declarou um terceiro.

Após a repercussão do registro, Carlinhos Maia ironizou os ataques. "Gente relaxa, não estou contratando, tá? Fiquem em paz e voltem para o trabalhinho de vocês", disse ele em seu perfil oficial no X - antigo Twitter.

Carlinhos Maia está sendo criticado por postar um vídeo em suas redes de suas funcionárias limpando um coqueiro sem proteção. pic.twitter.com/VK4OSnOKVh — POPTime (@siteptbr) April 3, 2024