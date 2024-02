Como Carlinhos Maia ganhou fama? Relembre trajetória do influenciador

Carlinhos Maia chamou a atenção da web ao falar sobre conquistas em entrevista à Revista CARAS

Carlinhos Maia chamou a atenção da web na última quinta-feira, 21, ao falar sobre suas conquistas em entrevista à Revista CARAS. Com 30 milhões de seguidores apenas no Instagram, ele construiu uma carreira de sucesso como influenciador. Saiba como Carlinhos Maia ganhou fama e relembre sua trajetória.

Natural de Penedo, cidade a 170 km da capital de Alagoas, Maceió, Carlinhos Maia deslanchou com a carreira nas redes sociais em 2016. O influenciador viralizou com vídeos de humor sobre o dia a dia da Vila Primavera, uma rua sem saída onde morava com seus pais.

Com passado humilde, ele gravava sua rotina simples ao lado de amigos e da família, as dificuldades da vizinhança pobre e as tarefas domésticas da mãe, Maria das Graças, em registros bem-humorados compartilhados nas redes sociais. Depois de Carlinhos Maia ganhar fama em pouco tempo, o local chegou a virar ponto turístico em Penedo.

No mesmo ano que começou a fazer sucesso entre os internautas, o influenciador estreou na televisão. Em 2019, ele se assumiu gay e casou com Lucas Guimarães. O casal viveu um término relâmpago em 2022, mas reatou o relacionamento e permanece junto até hoje.

Atualmente, Carlinhos Maia vive com o marido em uma mansão em Alphaville, na Grande SP. Com mais de 8 milhões de visualizações por story, os conteúdos do influenciador chegam a cerca de 70 milhões de views diários. Em entrevista à Revista CARAS, ele fala sobre o alcance com o público: “Narro tudo o que está à minha volta de um jeito que, do rico ao pobre, todos entendem”. “Me considero uma estrela da comunicação. Muitos podem até não gostar de mim, mas não podem dizer que eu não comunico algo por aí”, conta ele.