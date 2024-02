Abilio Diniz falou sobre relação com os filhos no passado: 'Nunca impus nada'

Em entrevista à Revista CARAS, em 1997, Abilio Diniz refletiu sobre trajetória e sacrifícios

A morte de Abilio Diniz comoveu a web no último domingo, 18. Com uma longa carreira no ramo empresarial, o profissional estampou uma das capas da Revista CARAS, de 1997. Em entrevista ao veículo, ele refletiu sobre sua trajetória e sacrifícios, além de comentar sobre a relação com os filhos no passado: "Nunca impus nada".

"Se a vida não tiver competitividade, não tem graça. Para mim, ela sempre foi uma competição. Nunca me deram nada de presente. O que tenho, consegui com esforço e, muitas vezes, com sacrifício", compartilhou Abilio Diniz , na época.

O empresário ingressou no mundo dos negócios na doceria do pai e, ao longo de sua trajetória, mostrou vontade e determinação dentro e fora de seu ramo profissional. Apaixonado por esportes, ele assistiu os filhos Ana Maria, João Paulo, Adriana e Pedro Paulo seguindo seus passos na prática de exercícios e comentou sobre a relação com os herdeiros: "Nunca impus nada. Achei que eles ou tomariam aversão ou se tornariam viciados em atividade física".

Durante a entrevista, Abilio Diniz deu detalhes de sua rotina aos 58 anos. "Hoje fumo dois cigarros, sempre à noite, um no aperitivo e outro depois do jantar", comentou. Reservado quanto a sua vida pessoal, ele não costumava ser visto em festas e boates na época, a não ser para eventos familiares ou empresariais.

O empresário, que também era religioso, fazia questão de não impor separações e limites entre a vida familiar, esportiva e profissional. "Creio em Deus como uma forma de força que está dentro de cada um de nós e procuro seguir na vida aquilo que essa crença me dá como diretriz. Deus determina o sucesso das coisas. Eu só faço a minha parte", ponderou Abilio Diniz.