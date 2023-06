Cara de Sapato relembra viagem relâmpago para ver Amanda após BBB: 'Segurou minha mão'

Durante o especial CARAS Inverno, Cara de Sapato falou sobre momento especial ao lado de Amanda após BBB

O lutador de MMA Antônio Cara de Sapato Jr. voltou a viver em sua casa nos Estados Unidos, localizada próximo a Miami, após o fim de sua participação na 23ª temporada do BBB. Porém, ele voltou ao Brasil para encontrar a campeã da temporada, Amanda. Em entrevista durante o especial CARAS Inverno, o atleta relembrou o momento e celebrou a relação com a médica.

"Eu não tinha como não vir para cá receber a Amanda. Eu estava com uma grande esperança de que ela fosse ganhar, estava torcendo muito", conta ele, que deixou a casa após ter sido acusado de cometer importunação sexual contra Dania Mendez, participante do reality La Casa de Los Famosos, versão mexicana do BBB , que esteve por alguns dias na casa para a dinâmica de intercâmbio.

"Ela foi muito importante para mim lá dentro, a gente falou sobre isso. Eu não tinha como estar longe, e como ela segurou minha mão eu segurei a mão dela também", completou o atleta. Amanda e Cara de Sapato desenvolveram uma grande amizade durante o BBB e hoje, meses após o fim do programa, seus fãs ainda torcem por uma aproximação amorosa entre os dois.

Apesar de toda a torcida, os dois continuam afirmando que mantém uma relação de amizade e desejam que os fãs continuem fortalecendo o laço criado entre os dois, durante a participação no BBB. Agora, Amanda segue morando no Brasil, enquanto Cara de Sapato voltou para os EUA e está retomando a rotina de treinos para voltar aos ringues.

Recentemente, Amanda e Cara de Sapato curtiram uma noitada juntos e compartilharam uma série de cliques especiais no Instagram para mostrar que a amizade prevaleceu após o confinamento do BBB. "Estava com saudades do Sapatinho", declarou a médica, ao surgir em um clima descontraído enquanto bebia drinks ao lado do lutador.

