Cara de Sapato planeja abrir empresa após BBB: 'Shoe Face'

O lutador e ex-BBB Antonio Cara de Sapato Jr. foi um dos famosos a participar do especial CARAS Inverno, realizado em Campos do Jorão, no interior de São Paulo. Em conversa durante a imersão, o atleta contou como tem sido sua adaptação após a participação do programa e ainda revelou projetos que estão em andamento, como a abertura de sua empresa.

"O nome da minha empresa é Shoe Face, ainda vem coisas por aí", conta ele, sem revelar mais detalhes do novo empreendimento. Cara de Sapato também revela que retomou sua rotina de treinos, apesar de ainda não ter conseguido voltar ao normal após a participação da 23ª edição do BBB . O atleta afirma que ainda não lutou profissionalmente, nem conseguiu encontrar seus pais.

Apesar disso, ele celebra ter conseguido encontrar a campeã da edição, Amanda, com quem criou uma grande amizade durante o BBB e conquistou uma legião de fãs que torcem pela aproximação romântica dos dois. "Eu não tinha como não vir para o Brasil receber a Amanda, eu estava torcendo muito para ela ganhar. Ela foi muito importante para mim", acrescenta.

Cara de Sapato ainda diz que, apesar da torcida, os dois são apenas amigos. "Não sei mentir, sou horrível. Mas eu e a Amanda não estamos tendo nada mesmo. Temos uma relação muito forte de parceria, companheirismo. Como foi na casa, continua aqui fora. Espero que as pessoas fortaleçam esse vínculo de amizade."

O ex-BBB também afirma que a amiga foi fundamental para o momento mais difícil que passou na casa, quando foi acusado de cometer importunação sexual contra Dania Mendez, participante do reality La Casa de Los Famosos, versão mexicana do Big Brother, que esteve por alguns dias na casa mais vigiada do Brasil para a dinâmica de intercâmbio.

"Isso tem que ser falado, daquela experiência eu tenho que trazer o que eu aprendi e os ensinamentos. Devemos falar sobre isso. Para que eu vou esconder? Vou tirar algo de bom daquilo, foi uma experiência muito ruim, obviamente, mas vou extrair todo o aprendizado que eu tive", refletiu ele, durante a entrevista.

