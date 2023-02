Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank surgem em clima de romance ao posarem para fotos no “Valentine’s Day”

O casal Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank celebraram o “Valentine’s Day” compartilhando algumas fotos onde apareciam em clima de romance

Nesta terça-feira, 14, Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso deixaram seus seguidores babando ao compartilharem fotos em clima de romance.

O casal publicou as fotos para celebraram o Valentine’s Day, o Dia dos Namorados, que acontece nesta terça nos Estados Unidos.

“Meu eterno namorado”, escreveu a atriz em inglês na legenda das duas fotos compartilhadas em seu Instagram.

Os fãs do casal adoraram as fotos e rasgaram elogios ao casal nos comentários! “Ai como vocês são bonitos! Não é possível! Chega até ser injusto com nossas fotos de Valentine”, brincou uma seguidora. E outra fã elogiou: “Lindos”.

“Que casal lindo demais”, escreveu um seguidor ao ver as fotos de Bruno e Giovanna. E outra fã comentou: “Belíssimo casal”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Giovanna Ewbank (@gioewbank)

Emocionante!

Recentemente, Giovanna se emocionou ao lembrar de um caso de racismo sofrido pela filha Titi, durante um evento de produtos de beleza.

"Ela estudava em uma escola particular onde a maioria é branca e acaba tendo um preconceito estrutural", explicou Giovanna.