Giovanna Ewbank se emociona ao lembrar casos de racismo contra os filhos

A apresentadora Giovanna Ewbank se juntou ao ator David Junior em evento e falaram sobre a autoestima entre crianças pretas.

Gio Ewbank (36) foi às lágrimas ao falar sobre racismo durante um evento de lançamento de uma linha de produtos de uma marca de cosméticos, nesta quinta-feira, 9. O ator David Junior (37) também estava no evento e se emocionou ao falar das próprias experiências.

A apresentadora e o ator foram convidados para participar de um debate sobre a importância do cabelo na autoestima entre crianças pretas.

Davi foi às lágrimas ao lembrar do preconceito racial que sofre desde a infância, o ator afirmou que ainda assim mantém a esperança de que suas filhas possam viver em um mundo melhor, sem passar pelos mesmos problemas que o ator enfrentou.

Giovanna, que também passou por situações de racismo contra sua filha Titi e seu filho Bless, que são adotados, não conseguiu conter a emoção. A apresentadora lembrou que faz pouco tempo que a filha soltou suas tranças, pois antes não se sentia confortável para fazer isso.

"Ela estudava em uma escola particular onde a maioria é branca e acaba tendo um preconceito estrutural", explicou Giovanna

A apresentadora revelou que a mudança de escola causou impacto imediato no dia a dia da filha. Segundo ela, a filha está muito mais feliz e passou a ter vontade de usar o cabelo solto.

Giovanna Ewbank revela síndrome de filho

No começo desse mês, Gio Ewbank surpreendeu ao contar que descobriu que o filho Bless (8) tem uma síndrome sensorial, que faz com que ele tenha os sentidos mais aguçados. Em um episódio do podcast Quem Pode, Pod, ela contou que percebeu alguns sinais no herdeiro e foi em busca de ajuda médica.

“O Bless começou a ficar muito aéreo, fazendo algumas coisas que eu achava um pouco estranhas. Comecei a achar que ele poderia ter um grau de autismo. […] Eu comecei a procurar vários médicos, que disseram: 'não, ele não tem nenhum grau de autismo'. Até que eu encontrei uma médica em São Paulo que diagnosticou uma síndrome sensorial no meu filho. Que é o quê? Ele ouve mais, ele sente mais o tato que nós todos, e mais cheiro também”, compartilhou a apresentadora.