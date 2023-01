Giovanna Ewbank revela que o filho Bless tem uma síndrome: 'Culpa absurda'

Giovanna Ewbank desabafa ao contar como descobriu que o filho Bless tem uma síndrome: 'O Bless começou a ficar muito aéreo'

A apresentadora Giovanna Ewbank (36) surpreendeu ao contar que descobriu que o filho Bless (8) tem uma síndrome sensorial, que faz com que ele tenha os sentidos mais aguçados. Em um episódio do podcast Quem Pode, Pod, ela contou que percebeu alguns sinais no herdeiro e foi em busca de ajuda médica.

“O Bless começou a ficar muito aéreo, fazendo algumas coisas que eu achava um pouco estranhas. Comecei a achar que ele poderia ter um grau de autismo. […] Eu comecei a procurar vários médicos, que disseram: 'não, ele não tem nenhum grau de autismo'. Até que eu encontrei uma médica em São Paulo que diagnosticou uma síndrome sensorial no meu filho. Que é o quê? Ele ouve mais, ele sente mais o tato que nós todos, e mais cheiro também”, disse ela.

Giovanna relembrou também os sinais que percebeu no filho. “Ele passava pela cozinha e falava: 'que cheiro forte'. E eu falava: 'Bless, para com isso. É frescura. É o cheiro da cebola'. Quando ele pisava na grama, pedia: 'me tira daqui'. Queria muito colo, não gostava de ir para o meio do mato porque o barilho das moscas incomodava muito. A gente teve que entender e se adaptar. E hoje o Bless vive com essa síndrome sensorial muito bem. Mas foi preciso o meu olhar, do Bruno e de vários médicos para entender a condição. Eu poderia pensar que era frescura o resto da vida, e a qualidade de vida seria outra”, contou.

Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso (40) são pais de três crianças: Titi (9), Bless e Zyan (2).

Giovanna Ewbank abre o jogo sobre motivo para sair da TV

Recentemente, Giovanna Ewbank contou o que a afastou da televisão há alguns anos. Na coluna de Patricia Kogut, do Jornal O Globo, ela contou que não via mais boas oportunidades na TV tradicional. "(Por conta do namoro com o Bruno) eu acabei desistindo da minha carreira na televisão. Eu fiquei contratada da Globo por uns oito ou nove anos. Foram três contratos de três anos. Os momentos em que tive um papel em que apostaram mais em mim aconteceram antes de conhecê-lo. Depois, comecei a fazer só pontas (em novelas) e (trabalhos) sem destaque nenhum. Saí da TV quando entendi que ali não ia ser um ambiente em que eu poderia ser feliz profissionalmente... Porque ali eu fui feliz durante um tempo. Depois, foi para mim uma grande angústia", disse ela.

"Então, resolvi criar a minha própria carreira, que foi o que a Monica Martelli falou nessa entrevista. Eu me identifiquei muito porque ela, por outros motivos, sentia que não tinha oportunidades, espaços. A partir do momento em que fiz o primeiro movimento de criar a minha própria carreira, meu próprio público, eu queria que ele me enxergasse como Giovanna Ewbank, queria que ele me conhecesse. Eu não sou só a esposa do Bruno. Eu sou "também" a esposa do Bruno. Mas sou mulher, filha, me tornei mãe durante este processo de criar o canal do YouTube. Então, eu precisava disso: mostrar quem eu era", finalizou.