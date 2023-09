Rodrigo Lombardi manda mensagem para Bruna Guerin após desabafo comovente da atriz; veja

Rodrigo Lombardi comentou post de Bruna Guerin após atriz negar envolvimento com ex de Sandy

Depois de ser apontada como "pivô da separação" de Sandy e Lucas Lima, Bruna Guerin passou a receber uma onda de ataques na rede social. Nesta quarta-feira (27), a atriz quebrou o silêncio e se pronunciou sobre os boatos.

Em comunicado, Bruna negou qualquer envolvimento com Lucas. "Não sou pivô de separação e nunca tive nenhum envolvimento com meu amigo de trabalho. Especular, acusar e me atacar com mensagens de ódio e mentiras descabidas é cruel e está me afetando demais", desabafou no Instagram.

Nos comentários, Bruna recebeu o apoio de Rodrigo Lombardi. O ator aproveitou para deixar um conselho para a colega de profissão. "Fique perto de quem tem ama! Espere. Dói. Mas não se contamine. Você é beleza e alegria em pessoa. Generosa. Me disse coisas incríveis quando precisei, num momento vulnerável em que trabalhamos juntos. Te agradeço demais. Tô mandando todo o meu amor daqui", escreveu.

Famosos deixam mensagens carinhosas para Bruna Guerin

Atacada por fãs depois que rumores que a apontavam como pessoa responsável pela separação de Sandy e Lucas Lima se espalharam pela web, Bruna Guerin ganhou emojis de coração do ex-casal em sinal de apoio a ela.

Claudia Raia também reagiu ao post. "Pelo amor de Deus, gente. Vocês não têm ideia do que é maravilhosa essa garota. É tudo mentira, boatos levianos", afirmou a atriz. O diretor Miguel Falabella falou: "Amada, não receba o ódio. Devolva graciosamente o presente". Jeniffer Nascimento lamentou: "Amiga, sinto muito que você esteja passando por isso! Tudo muito rídiculo. Te mandando muito amor."

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bruna Guerin (@brunaguerin)

Casada com Edson Celulari, Karin Roepke acrescentou: "Eles passarão, você passarinho! Que voa alto e vai continuar voando, sis". "Sinto muito você passar por isso, você é gigante", elogiou Natallia Rodrigues. "Nossa, que loucura... Lamento profundamente Bruna. Que coisa mais desagradável", observou Dani Suzuki.