Sandy e Lucas Lima reagem ao desabafo de Bruna Guerin para negar boatos

Sandy e Lucas Lima fazem comentários com emojis para apoiar o desabafo de Bruna Guerin, que foi alvo de boatos após os dois anunciarem a separação

A cantora Sandy e o cantor Lucas Lima reagiram ao post da atriz Bruna Guerin com o desabafo após ter sido apontada como pivô na separação deles. A estrela escreveu um texto em seu Instagram na tarde desta quarta-feira, 27, para colocar um ponto final em todos os boatos de que teria envolvimento no divórcio do ex-casal.

Com isso, Sandy e Lucas apoiaram a artista com comentários no post dela. Os dois fizeram comentários com emojis de coração para demonstrar o apoio deles. Em seu texto, Bruna ainda contou que é solidária à dor da separação dos amigos. “Toda minha solidariedade e respeito à Sandy e ao Lucas nesse momento que estão passando”, afirmou.

Vale lembrar que os boatos envolvendo Bruna Guerin e Lucas Lima surgiram em meio às especulações sobre o motivo da separação dele e Sandy. Os internautas começaram a analisar os posts deles e estranharam os comentários e curtidas que ele fez nos posts de Bruna depois que começaram a trabalhar juntos no musical Once. Porém, os dois são apenas amigos e não tiveram um envolvimento além do profissional.

O que Bruna Guerin disse em seu desabafo?

Na tarde desta quarta-feira, 27, a atriz Bruna Guerin, que é a protagonista do musical Once, se pronunciou após ser alvo de boatos de que teria sido pivô na separação de Lucas Lima e Sandy. Ela negou tudo ao criticar a repercussão da fake news.

"São 20 anos de uma carreira que tenho construído com tanto esforço e nunca havia sofrido uma onda de ódio tão grande causada por boatos mentirosos que a imprensa irresponsável tem reproduzido. Não sou pivô de separação e nunca tive nenhum envolvimento com meu amigo de trabalho", disse ela.

E completou: "Especular, acusar e me atacar com mensagens de ódio e mentiras descabidas é cruel e está me afetando demais. Toda minha solidariedade e respeito à Sandy e ao Lucas nesse momento que estão passando".