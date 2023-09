Bruna Guerin se pronuncia ao ser alvo de boatos: 'Não sou pivô de separação'

Atriz do musical 'Once', Bruna Guerin nega qualquer envolvimento com Lucas Lima após ser alvo de boatos

A atriz Bruna Guerin se pronunciou nas redes sociais ao ser alvo de boatos de que teria um suposto envolvimento com o cantor Lucas Lima, que é o ex-marido da cantora Sandy. Nos últimos dias, ela foi alvo de boatos de que poderia ter sido o pivô da separação. Agora, ela negou tudo e disse que foi alvo de mentiras.

"São 20 anos de uma carreira que tenho construído com tanto esforço e nunca havia sofrido uma onda de ódio tão grande causada por boatos mentirosos que a imprensa irresponsável tem reproduzido. Não sou pivô de separação e nunca tive nenhum envolvimento com meu amigo de trabalho", disse ela.

E completou: "Especular, acusar e me atacar com mensagens de ódio e mentiras descabidas é cruel e está me afetando demais. Toda minha solidariedade e respeito à Sandy e ao Lucas nesse momento que estão passando".

Vale lembrar que Bruna Guerin é a protagonista do musical Once, que foi encenado em São Paulo no início do ano e voltará aos palco em janeiro de 2024. Na montagem, ela atuou ao lado de Lucas Lima, que fez a sua estreia em um musical neste projeto. Os dois interpretaram um par romântico, mas não tiveram nenhum envolvimento nos bastidores, já que ele era casado com Sandy.

O anúncio da separação de Sandy e Lucas Lima gerou uma onda de especulações sobre o motivo do fim do casamento de 15 anos deles. Com isso, o nome de Bruna Guerin foi envolvido nas fake news. Agora, ela desmentiu.

O anúncio da separação de Sandy e Lucas Lima

Vale lembrar que os dois anunciaram o fim do casamento de 15 anos no dia 25 de setembro de 2023, pegando os fãs de surpresa. A notícia foi dada por eles por meio de um post nas redes sociais.

"Não foi uma decisão fácil, nem impulsiva. Foram praticamente 24 anos de relacionamento e 15 anos de casados. Com altos e baixos, às vezes mais felizes, às vezes menos, mas sempre inteiros e dispostos a fazer o nosso melhor. E fizemos. Não teve briga, mágoa, traumas… a gente conseguiu enxergar que esse era o melhor caminho e vamos deixar de ser um casal do mesmo jeito que a gente foi um: com muito amor, respeito e amizade infinita. A família que a gente construiu é pra sempre. E o nosso amor também", disseram.

"E a gente sabe que é pedir demais, mas vamos pedir mesmo assim: por favor, respeitem nosso momento, nossa família. A gente tem um filho lindo de 9 anos que precisa de todo nosso amor e cuidado. Precisamos que esse momento tão íntimo, difícil e particular seja vivido com a mesma discrição com que a gente viveu nosso relacionamento tão feliz, tão bem-sucedido. Obrigado pela compreensão e pelos pensamentos positivos que a gente sabe que vai receber de quem gosta da gente. Vai demorar um pouquinho, mas vai ficar tudo bem", finalizaram.