Atriz apontada como pivô da separação de Sandy e Lucas Lima é alvo de ataques na web: 'Tá feliz?'

Bruna Guerin se viu no centro de uma polêmica após ser apontada como pivô da separação de Sandy e Lucas Lima

Bruna Guerin foi alvo de ataques em seu perfil no Instagram após ser apontada como o pivô da separação de Sandy e Lucas Lima. Após 24 anos de relacionamento, os artistas não estão mais casados. Eles anunciaram o término num comunicado conjunto nas redes sociais.

Recentemente, Bruna protagonizou o musical "Once" ao lado de Lucas. No espetáculo, os dois viveram um casal. A amizade do músico com a atriz intrigou os fãs, pois, desde que começaram a trabalhar juntos, Lucas passou a comentar quase todos os posts de Bruna.

"Poucas pessoas já mereceram tanto algo na história do mundo. Tu é fod4, parceira", falou Lucas sobre a indicação de Bruna ao Prêmio Bibi Ferreira. Lucas também reagiu a um vídeo no qual Bruna aparece em uma cachoeira: "Ainda não sei calcular o dano que fez na nossa amizade tu não ter usado a trilha do Fantástico nesse vídeo. Lamentável."

Vale ressaltar que não há nada até o momento que comprove qualquer tipo de envolvimento entre Bruna e Lucas.

Bruna Guerin sofre críticas na web

Os internautas, porém, saíram em defesa de Sandy e passaram a detonar Bruna Guerin. "Ele que ficava cobiçando sabendo que era casado. Esse negócio de homem casado ficar elogiando amiguinha de trabalho, não é nada legal! Falta de respeito com a sua mulher", disparou uma. "Vim te parabenizar por ter destruído casamento da Sandy", acusou outra. "Fez um casal lindo separar", lamentou uma terceira.

"Tanto homem solteiro, por que não procura um?", questionou uma. "Tá feliz? Destruindo o maior casal do Brasil?", perguntou outro.

Com a enxurrada de críticas, Bruna desativou os comentários de algumas publicações. Discreta quando o assunto é vida pessoal, ela costuma divulgar apenas trabalhos em seu perfil.