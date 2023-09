Sandy e Lucas Lima comemoraram 15 anos de casamento há duas semanas: 'Pra sempre'

Juntos há 24 anos, Sandy e Lucas Lima anunciaram separação nesta segunda-feira, 25

Os músicos Sandy (40) e Lucas Lima (40) pegaram os fãs de surpresa ao anunciar o fim do casamento, que completou 15 anos há cerca de duas semanas. O ex-casal tornou a separação pública nesta segunda-feira, 25, através de publicações compartilhadas no Instagram.

Em 12 de setembro, Sandy e Lucas Lima compartilharam uma publicação conjunta em seus perfis do Instagram para celebrar os 15 anos de casamento . "15 anos… Te amo pra sempre", escreveu a cantora na legenda da foto.

Nos comentários, diversos fãs e famosos celebraram a união dos dois, que sempre mantiveram a vida pessoal longe dos holofotes. "Nasceram para amar um ao outro", escreveu o apresentador Serginho Groisman (73). "Como assim 15 anos? Se vocês têm apenas 20!", brincou a influenciadora Mychelle Almeida.

Neste ano, o nome dos dois se tornou assunto após a participação de Sandy no podcast Quem Pode, Pod, comandado por Giovanna Ewbank (36) e Fernanda Paes Leme (40). Na época, a filha de Xororó (65) contou sua história de amor, relembrou os altos e baixos, e também o pedido de namoro.

Em entrevista à CARAS Brasil, Lucas Lima também comentou sobre o início da relação. "A gente já estava ficando e tal, e ela deu só o pedido oficial. Mas a gente meio que já estava quase namorando", afirmou o violinista.

Sandy e Lucas Lima passaram cerca de 24 anos juntos, somando o tempo de namoro e casamento. Atualmente, os dois são pais de Theo (9), que é criado como anônimo. Nesta segunda, o ex-casal usou as redes para compartilhar a decisão do término do casamento.

"Não teve briga, mágoa, traumas… a gente conseguiu enxergar que esse era o melhor caminho e vamos deixar de ser um casal do mesmo jeito que a gente foi um: com muito amor, respeito e amizade infinita", escreveram.

CONFIRA A PUBLICAÇÃO DE SANDY E LUCAS LIMA: