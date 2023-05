Bruna Gomes revela que já trocou de profissão com Bernardo Sousa: 'Não sou tão radical'

Em entrevista à CARAS Brasil, Bruna Gomes abriu o jogo sobre futuro do relacionamento com Bernardo Sousa

Bruna Gomes (27) e o piloto de rali Bernardo Sousa (36) estão juntos desde que deixaram o Big Brother de Portugal em 2022. Em entrevista à CARAS Brasil, a influenciadora falou sobre as mudanças desde que deixou o reality, abriu o jogo sobre o futuro do relacionamento e ainda revelou que já trocou de profissão com seu amado quando experimentou ser copilota por um dia.

"Pilota eu não tentei porque não sou tão radical assim. Já tentei ser copilota, mas fechava os olhos nas curvas, não deu muito jeito [risos]. Agora, o Bernardo como influenciador arrasa, tem muito jeito. Ele sempre me pede sugestões sobre conteúdo e edição, é muito legal essa parte", compartilhou Bruna Gomes .

Com lançamentos na carreira, a influenciadora prometeu novidades no ramo da beleza e um novo espaço em Portugal, que pretende filmar e compartilhar com seus fãs. Além dos lançamentos, Bruna Gomes também estreou seu próprio podcast recentemente, cujo primeiro episódio contou com a participação de Bernardo Sousa .

"Já era um projeto que eu queria fazer até antes de vir para Portugal. Correu no tempo certo, agora também me sinto mais segura. O Bernardo foi o primeiro convidado, mas certamente vai voltar para algum episódio especial. Vamos tentar trazer convidados com diversos nichos para dinamizar ainda mais. Tenho uma lista de amigos que gostaria que participasse. Agora é só esperar", compartilhou sobre o projeto.

A brasileira, que atualmente mora em Portugal, contou que pretende continuar nas terras do piloto por enquanto: "Agora está mais fácil de conciliar tudo. Como estou trabalhando em Portugal, passamos um período mais juntos e está sendo incrível. As vezes não conseguimos conciliar a agenda, mas faz parte".

"Mudou muita coisa, principalmente na rotina em conhecer tudo em um lugar novo. Cada dia que passa, sinto que entendemos mais um do outro. Desde sempre ele foi meu amigo, então depois disso, quando já se tem uma amizade honesta, tudo fica mais fácil para que exista uma relação sólida", adicionou sobre o namoro com Bernardo Sousa .

Leia também: Campeã do BBB 23, Amanda revela destino do prêmio e abre relação com Cara de Sapato

Apesar de não sonhar com um festão para seu casamento, Bruna Gomes garantiu que o casal tem grandes expectativas para terem filhos: "O mais engraçado é que somos os dois super emocionados nesse assunto. Queremos muito e estamos deixando que tudo seja o mais natural possível. No tempo que tiver que ser, será. Os nomes até já estão escolhidos, já o suficiente para termos uns cinco".