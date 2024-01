Bruna Biancardi rompe com Neymar e manda recado: "Caráter está no coração"

Bruna Biancardi rompe com Neymar e posta mensagem enigmática; para os fãs, ela alfinetou o ex com a mensagem corajosa

Após deixar de seguir Neymar, a influenciadora Bruna Biancardi publicou um texto enigmático nas redes sociais na madrugada desta sexta-feira, 5. É que ela refletiu sobre "caráter" em uma declaração bem direta.

"Caráter é algo que está no coração, nas veias, na pele, na alma. Caráter corre no sangue. Quem não possui, destrói vidas, relacionamentos, amizades, e a si mesmo", declarou ela ao compartilhar a publicação.

Imediatamente, seguidores acreditaram que ela mandou um recado ao ex, já que rompeu relações nas redes sociais após notícias de que ele será papai pela terceira vez. Vale lembrar que essa não foi a primeira vez que a influenciadora decidiu se afastar das redes sociais do jogador. Em setembro do ano passado, a influenciadora deixou de seguir o time de futebol do craque depois que ele foi flagrado em uma balada na Espanha acompanhado de mulheres, antes deles anunciarem o fim do relacionamento em novembro.

Mãe de Neymar publica reflexão após suposta gravidez

A empresária Nadine Gonçalves reagiu com um desabafo nas redes sociais após os rumores de que seu filho, Neymar Jr, seria pai pela terceira vez. Em um longo texto creditado ao papa Francisco, ela refletiu sobre "família". Até o momento, nenhum membro da família do craque se pronunciou oficialmente sobre os boatos que estão circulando.

Mas a publicação de Nadine deixou os seguidores com a pulga atrás da orelha. Vale mencionar que apesar do unfollow em seu ex-namorado, Bruna ainda segue sua ex-sogra e também sua ex-cunhada, a influenciadora digital Rafaella, em seu perfil oficial no Instagram.