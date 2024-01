Mãe de Neymar publica reflexão após suposta gravidez: "O que é família?"

Mãe de Neymar publica reflexão após suposta gravidez; boatos afirmam que o craque será papai pela terceira vez

A empresária Nadine Gonçalves reagiu com um desabafo nas redes sociais após os rumores de que seu filho, Neymar, será pai pela terceira vez. Em um longo texto creditado ao papa Francisco, ela refletiu sobre "família".

A publicação foi compartilhada na tarde desta terça-feira, 2. Até o momento, nenhum membro da família do craque se pronunciou oficialmente sobre os boatos que estão circulando.

"O que é família? Família é um grupo de pessoas, cheios de defeitos, que Deus reúne para que convivam com as diferenças e desenvolvam a tolerância, a benevolência, a caridade, o perdão, o respeito, a gratidão, a paciência, direito e dever, limites, enfim, que aprendam a AMAR: fazendo ao outro o que quer que o outro lhe faça. Sem exigir deles a perfeição que ainda não temos. Nós não nascemos onde merecemos, mas onde necessitamos evoluir."

O burburinho sobre um suposto terceiro filho do atleta foi revelado nesta manhã. "Neném linda! Já vai ganhar um irmãozinho (a) do papai Ney! Só um aninho de diferença vai ter...", comentou uma influenciadora sem entrar em mais detalhes. Após a grande repercussão do caso, ela voltou a se pronunciar. Em outro post, ela negou a informação. "Eu não escrevi isso não, melhor apagar a minha foto", declarou a modelo voltando atrás em sua afirmação.

Nadine reage após suposta gravidez

Como Neymar recebeu a notícia?

De acordo com o colunista Leo Dias, ele recebeu a notícia por mensagem em um aplicativo. O craque teria ficado surpreso, porque terá que conversar com Bruna Biancardi sobre o ocorrido, já que a modelo estaria no terceiro mês da gestação .

Neymar e Bruna Biancardi só confirmaram o fim da relação em dezembro. A modelo, portanto, engravidou antes do romance entre o jogador e a mãe de Mavie chegar oficialmente ao fim.