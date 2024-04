Bruce Willis faz rara aparição nas redes sociais ao lado da neta

Evitando o olhar público desde o diagnóstico de demência frontotemporal, Bruce Willis fez uma rara aparição na companhia da neta

No último sábado, 20, o ator Bruce Willis fez uma rara aparição nas redes sociais. Em um conjunto de fotos publicado pela filha, Rumer Glenn Willis, ele surgiu em registros na companhia da neta, a pequena Louetta Isley, de um ano de idade.

Desde 2022, Bruce tem evitado aparecer em público após ser diagnosticado com afasia e demência. Filha de Willis com Demi Moore, Rummer publicou as fotos em seu perfil oficial no Instagram para celebrar o primeiro aniversário da menina.

“Obrigada, Demi Moore por ser a melhor ‘Ya Ya’ que eu poderia pedir, Lou te ama muito. Mabel e Evelyn por serem as melhores tias e meu papai [Bruce Willis] e Eric Buterbaugh por serem os melhores ‘Papous'”, escreveu Rumer na legenda da publicação.

E completou: “Minha filhinha carinhosa, não acredito que você tem 1 ano. Este último ano com você foi o melhor ano da minha vida”.

Vale lembrar que o astro de Hollywood foi diagnosticado com demência frontotemporal, uma doença sem cura, e não atua mais, vivendo recluso com a esposa, Emma Willis, e as duas filhas do casal, Mabel, de 11 anos de idade, e Evelyn, de 9.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rumer Glenn Willis (@rumerwillis)

O que é demência frontotemporal?

Conhecida também pela sigla DFT, a demência frontotemporal é um grupo de distúrbios que atingem uma região específica do cérebro chamada lobos frontais do cérebro, ou seja, atrás da testa.

O distúrbio acaba provocando alterações na personalidade, comportamento e também geram dificuldade de compreender e produzir fala. Ela é uma das principais doenças neurodegenerativas e podem piorar com o passar do tempo. Normalmente elas atingem pessoas a partir dos 45 anos.

Conforme um estudo do Instituto Nacional do Envelhecimento dos EUA, pessoas com DFT vivem em torno de seis a oito anos com essa condição. Apesar de não se saber a causa específica da doença, acredita-se que ela esteja relacionada a problemas hereditários.