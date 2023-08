Britney Spears e Sam Asghari fecham acordo sobre a guarda de seus cães

Com o divórcio em andamento, Britney Spears e Sam Asghari fecham acordo satisfatório para ambos sobre a guarda de seus pets

Após 6 anos de relacionamento, a cantora Britney Spears e o modelo Sam Asghari colocaram um ponto final em seu romance. E em meio ao seu processo de divórcio, o ex-casal entrou em conflitos sobre a guarda de seus cachorros, adquiridos durante o período em que estiveram juntos.

No último sábado, o jornal Daily Mail afirmou que Britney estava com medo de perder a custódia de seus dois cachorros. Segundo as fontes entrevistadas pelo veículo, os animais de estimação foram presentes de Sam para a artista. Os pets são um Doberman, chamado Porsha, e um Pastor-alemão, chamado Sawyer, além de outros três cachorros de raças menores.

Mas parece que o ex-casal chegou em um acordo favorável aos dois. Segundo o site TMZ, Britney irá ficar com 4 dos animais, incluindo seu Pastor-alemão e sua Yorkie, chamada Hannah. Sam ficará com a guarda total do Doberman Porsha. O veículo afirma que ambas as partes estão felizes com a decisão.

Contudo, a divisão de bens está longe de acabar. O modelo está procurando contornar o acordo pré-nupcial assinado antes de seu casamento, pretendendo alterar petições sobre propriedades e bens do casal. Para lidar com o processo, Spears contratou a advogada das estrelas Laura Wasser, que já trabalhou em divórcios de outras grandes celebridades.

Sam Asghari é acusado de assédio sexual

Nesta terça-feira, 22, Sam Asghari foi acusado de assédio sexual. As alegações foram feitas por Ashley Franke, que frequentava a Royal Personal Training, academia na qual o ex-marido de Britney Spears dava aulas. Segundo ela, o modelo e personal trainer tinha uma postura completamente inapropriada com ela e outras alunas.

Em seus stories, Ashley revelou que quando tudo aconteceu, Sam e Britney ainda eram um casal. A aluna ainda diz que o personal nunca escondeu de ninguém suas verdadeiras intenções com a cantora.

"Acho um completo absurdo que ele tenha coragem de dizer que foi traído por ela, levando em consideração que ele só se aproximou dela para ser famoso. Ele foi desonesto com ela desde o início e costumava rir disso com suas clientes na academia (...) Poderia ficar em silêncio, mas acredito que todas as mulheres que treinaram na RPT ou diretamente com Sam deveriam ser honestas", começou dizendo.

"Eu particularmente nunca dormi com Sam. Neguei todas as suas investidas e nunca respondi as indesejadas fotos [íntimas] que ele me mandava, nem pessoalmente quando ele perguntou se eu queria transar com ele no chuveiro da academia", expôs.

Ashley também afirmou que precisou encontrar outro lugar para malhar, já que se sentia extremamente desconfortável com o assédio praticado todos os dias por Asghari. Por fim, ela prestou toda sua solidariedade e Britney Spears e se dispôs a ajudá-la:

"Se a advogada do divórcio quiser usar qualquer informação que julgue relevante para ajudar Britney, ótimo. É muito revoltante que Sam se aproveite da doença mental com a qual ela sofre há tanto tempo. Espero que ela consiga justiça", desejou.