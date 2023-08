Britney Spears pode perder a custódia de seus cachorros em divórcio

Britney Spears teme que seu ex-marido, Sam Asghari, irá tentar lhe tirar a custódia de seus cachorros durante divórcio

Após 6 anos de relacionamento, a cantora Britney Spears e o modelo Sam Asghari estão se separando. Com a notícia, confirmada pelo casal através das redes sociais, os dois enfrentarão processo de divórcio conturbado. Isso faz com que a Princesa do Pop tenha medo de perder algo muito valioso para ela.

Na última quinta-feira, 17, a revista People revelou que Asghari está tentando contornar o acordo pré-nupcial assinado pelo casal antes de seu casamento, que visava proteger os bens da cantora. O modelo está pedindo uma pensão de sua ex-esposa, além de que ela arque com os custos legais do processo de divórcio. Ele também visa afirmar seu direito de alterações de petições sobre propriedades e bens do casal.

E neste sábado, 19, o jornal britânico Daily Mail afirmou que Britney está com medo de perder a custódia de seus dois cachorros. Segundo fontes próximas ao casal, os animais de estimação foram presentes de Sam à artista. Os pets são um Doberman, chamado Porsha, e um Pastor-alemão, chamado Sawyer.

A fonte afirma que a advogada das estrelas Laura Wasser, contratada por Spears para cuidar de seu divórcio, irá se certificar que a fortuna da cantora seja preservada. Porém, ela não sabe se irá conseguir manter os cachorros com sua cliente.

Britney Spears se pronuncia sobre o fim de seu casamento

Após dias de silêncio, a cantora Britney Spears finalmente se manifestou sobre sua separação de Sam Asghari.Em seu Instagram, a artista fez um desabafo sobre o fim do casamento com seus seguidores.

"Como todos sabem, Hesam e eu não estamos mais juntos. 6 anos é muito tempo para se estar com alguém. Estou um pouco chocada, mas não estou aqui para explicar porque, de verdade, não é da conta de ninguém".

"Eu não aguentava mais a dor. De alguma forma telepática, eu recebi muitas mensagens de amigos que derreteram o meu coração. Então, muito obrigada! Tenho me feito de forte e meu Instagram pode parecer perfeito, mas isso está longe da realidade e todos sabemos disso", disse a estrela.