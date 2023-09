Biel surge em foto com MC Daniel e surpreende cantor com mensagem; veja

Biel curtiu show de MC Daniel na festa de Virgínia Fonseca e fez questão de tietar o funkeiro no evento

Virgínia Fonseca promoveu uma festa para comemorar os dois anos de sua marca de beleza. O evento aconteceu em São Paulo, com direito a show de Luan Santana e MC Daniel. Famosos como Biel e a namorada, Tays Reis, estiveram por lá e fizeram questão de tietar o "Falcão do funk".

Nos Stories do Instagram, Biel compartilhou uma foto ao lado de MC Daniel, descreveu como foi o encontro e elogiou o artista. "Fafá me falou tanta coisa bonita ontem. É luz demais. Quem não gosta está podre do coração! Bom demais te ver", escreveu o músico.

Bem-humorada, Tays relatou que invadiu o registro da dupla. "E eu de gaiata na conversa kkk", entregou.

Biel e Tays Reis mostraram encontro com MC Daniel em festa de Virgínia Fonseca (Foto: Reprodução Instagram)

Virgínia Fonseca avalia sucesso na carreira

Durante o evento, Virgínia Fonseca falou sobre o sucesso de sua marca. "É muito gratificante ver que tudo que a gente sempre sonhou está se realizando, claro que com muito trabalho, com muito esforço. A gente vive a empresa 24 horas, não só eu, como todos os sócios e todos os colaboradores, hoje somos em 287. Então, imaginar que era um sonho e três funcionários até começar tudo isso...", declarou ao "Gshow".

Poliana Rocha justifica ausência em festa

Ausência sentida na festa de Virgínia Fonseca, Poliana Rocha explicou o motivo de não ter ido ao evento. Segundo a empresária, ela estava muito cansada por causa dos compromissos que teve ao longo da semana e como tinha chegado de São Paulo na última terça-feira (12), preferiu ficar em Goiânia (GO), onde vive com o marido, Leonardo.

"Ainda estou me recuperando de uma semana que foi super exaustiva para mim. E assim, eu gosto de realmente estar presente em alguma festa, que eu consiga me doar, entregar o meu melhor", afirmou nas redes sociais.