Foi a calcinha? Entenda por que look de Virgínia Fonseca em festa foi massacrado

Look de Virgínia Fonseca em festa foi massacrado pelos fãs; entenda o que aconteceu

A influenciadora Virgínia Fonseca realizou nesta quinta-feira, 14, uma festa luxuosa para comemorar mais um aniversário de sua marca de produtos de beleza. A esposa de Zé Felipe apostou em um vestido ousado e totalmente transparente.

Só que a aparição icônica da empresária acabou dividindo opiniões e rendendo críticas à beldade. Mas, afinal, o que os fãs perceberam de errado na produção sofisticada usada pela artista?

Por que Virgínia Fonseca está sofrendo críticas?

A influenciadora apareceu na festa com um vestido amarelo intenso todo transparente. Repleto de drapeados, a peça deixou a roupa íntima da artista totalmente à mostra. Ficou em evidência uma calcinha preta em tamanho confortável.

Foi essa combinação que não agradou os fãs. "Que coisa brega essa calçola aparecendo", declarou um. "Um evento desse merecia mais", opinou outro. "Gente, essa calcinha matou o look, ficou muito esquisito", escreveu outro. "Você sempre acerta, mas dessa vez não ficou bom não", opinou outro.

Veja abaixo detalhes do look da artista:

Depois, Virgínia Fonseca usou segundo look

A influenciadora Virginia Fonseca comemorou dois anos de sua empresa nesta quinta-feira, 14, com uma festança em São Paulo. Com vários convidados famosos, a esposa de Zé Felipe curtiu a noite e até trocou de roupa para se jogar no show de Luan Santana.

Após o vestido amarelo com transparência, que deu o que falar na web, a empresária milionária colocou um look bem casual e confortável para dançar. A nora de Leonardo então surpreendeu ao eleger um cropped branco, saia rosa personalizada com brinquedinhos, meias, tênis e uma faixa branca na cabeça. Com as peças curtinhas, Virginia Fonseca fez poses para os cliques e esbanjou beleza com seu estilo autêntico. A mãe de Maria Alice e Maria Flor deixou à mostra sua barriga mega seca.