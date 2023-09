Mãe de MC Daniel cai no choro ao receber presente de R$ 600 mil: ‘Passando mal’

Cantor MC Daniel preparou surpresa emocionante e comprou carrão de luxo para sua mãe, a professora Daniela Amorim; veja o vídeo

Na última quinta-feira, 13, o cantor MC Daniel dividiu um momento tocante com seus seguidores nas redes sociais. O funkeiro preparou uma surpresa para presentear sua mãe com um carrão de luxo no valor de R$ 600 mil. A professora Daniela Amorim não conteve as lágrimas e se emocionou ao receber o presente especial.

Através do feed do Instagram, o ex-namorado da atriz Mel Maia dividiu um vídeo em que mostrou toda a preparação por trás da surpresa. Ao lado do influenciador digital Lucas Rangel, Daniel decidiu fingir que sofreu um acidente de moto na garagem de sua mansão para fazer com que sua mãe fosse até o cômodo onde o novo veículo estava estacionado.

Vários amigos ajudaram na ‘trollagem’ e gritaram o nome de Daniel em desespero. Assim que notou a movimentação, a mãe do cantor correu preocupada até o filho: “O que está acontecendo? O que você fez?”, a professora indagou. Foi quando o funkeiro revelou a surpresa: “‘Eu vim te dar seu carro de presente”, explicou.

Daniela caiu no choro ao ver o veículo na garagem: "Mentira gente, para gente! Tô passando mal. Daniel, não precisava”, disse a professora ao adentrar seu novo carrão. Ao redor, os amigos do MC comemoraram a conquista e fizeram questão de puxar um coro para a mãe do funkeiro: “Você merece”, gritaram.

Na legenda do vídeo, Daniel fez questão de exaltar sua mãe: “Isso não é nada perto de tudo que ainda vou dar pra senhora, você é a pessoa mais importante do mundo, me desculpa por todo trabalho que já te dei quando mais novo, esse carro é um presente de gratidão por sua existência no mundo”, ele iniciou.

“Obrigado por sempre cuidar de mim”, disse o cantor, que concluiu com um conselho bíblico: “Honra teu pai e sua mãe para que seus dias se prolonguem na terra”, finalizou Daniel, que costuma compartilhar as conquistas de sua família nas redes sociais. No final do ano passado, por exemplo, ele havia quitado as parcelas do carro de sua mãe.

MC Daniel é dono de mansão luxuosa:

Em maio deste ano, MC Daniel também comemorou a compra de uma mansão avaliada em R$ 8 milhões para a família e se emocionou ao lembrar da pobreza. A celebração teve direito a choro, estouro de champanhe e declaração emocionada sobre as lembranças do passado; confira imagens do imóvel.