MC Daniel quita todas as parcelas de carro financiado de mãe e emociona

Namorado de Mel Maia, MC Daniel já havia dado uma casa própria para a mãe, Daniela Amorim

Nesta quarta-feira, 14, o cantor MC Daniel (24), namorado da atriz Mel Maia (18), decidiu surpreender sua própria mãe, Daniela Amorim! O funkeiro revelou que havia quitado todas as parcelas do carro da professora.

Através de seus stories em seu perfil oficial no Instagram, Daniel mostrou quando contou a novidade para sua mãe, que acabou se emocionando, e não aguentando segurar as lágrimas pela felicidade.

“Sou muito fã da minha mãe. Eu dou dinheiro para minha mãe, mas ela não me pede 1 real”, escreveu ele na legenda do vídeo viralizado. Muitos fãs elogiaram a postura de Daniel. “Eu pago meu boleto do meu carro, que eu comprei em 48 vezes, pago o boletinho todo dia 30”, contou Daniela.

Mas o Falcão do Funk, como é conhecido, avisou: “Seu carro tá quitado, vou mandar seu Pix, como você não fala uma parada dessa? Seu carro tá quitado, vou quitar seu carro”, contou Daniel para sua mãe, que ficou surpresa com o momento.

Porém, não é a primeira vez que o funkeiro realiza um sonho. Em agosto, ele deu uma casa própria para sua mãe. “O aniversário é meu, mas o presente é seu, uma casa onde a senhora disse que era seu sonho. Você não vai chorar mais e ninguém vai humilhar você mandando arrumar um teto pra morar. Obrigado Deus todo poderoso. Obrigado, funk. Obrigado a todos vocês que me acompanham. Acreditem nos seus sonhos, vocês são capazes de tudo”, escreveu ele, à época.

MC Daniel assume namoro com Mel Maia e declara: ''Não aguento mais te chamar de amiga''

Durante uma live no Instagram, Daniel pegou Mel Maia de surpresa ao revelar a todos que sim, eles estão namorando! "Sou apaixonado por você...", disse Daniel. "Tenho muita vergonha", disparou Mel. "Já era, todo mundo sabe que eu te amo. A gente tá junto há vários meses já, a gente tava pensando em um montão de coisa..."

"Não aguento mais te chamar de Melissa, de amiga, de Mel. Pensando do que vão falar da gente. Você já tem sua carreira, tem seu dinheiro, já é famosa", desabafou Daniel. "Se estamos juntos, é porque a gente se ama, nos apaixonamos antes da gente se beijar, as pessoas precisam saber disso", falou ainda.