Bianca Andrade posa com o filho e semelhança com Fred impressiona: “Miniatura!”

A ex-BBB Bianca Andrade chamou atenção da web ao posar com o filho e semelhança impressionou os fãs

A influenciadora digital Bianca Andrade (28) encantou os seguidores de suas redes sociais ao compartilhar uma série de registros fofíssimos ao lado do pequeno herdeiro, Cris, de apenas 01 ano de idade, fruto de antigo relacionamento com Fred (33), que segue confinado no Big Brother Brasil 23.

Na última terça-feira, 17, em seu feed no Instagram, a morena publicou um carrossel de fotos em que aparece de biquíni se divertindo na beira da piscina ao lado do filho.

A famosa chamou atenção dos seguidores ao surgir com o look estilo cortininha na cor preta. Já em outro registro, Bianca não poupou carão ao exibir as curvas perfeitas. "Parceirinho de viagem, de vida!", escreveu ela na legenda da publicação.

Como sempre, os fãs se encantaram com os registros, e não pouparam elogios à duplinha: “Maior riqueza da vida”, “Como ele cresceu!”, “Fred em miniatura”, “Como pode ser tão parecido com o pai?”, “Fofuraaa!”, disseram alguns deles.

Desabafo!

O youtuber e influenciador Fred, decidiu desabafar durante o confinamento o Big Brother Brasil 23, depois de um atrito com uma sister no almoço. Ele também já disse que seu primeiro voto no paredão já estaria certo, mas mudou por conta da dupla da participante.

Enquanto almoçava, Fred revelou que Tina fez algo estranho com ele. A sister teria pego um garfo da mão dele, falando que ele não poderia comer daquela maneira (bagunçado) e juntou toda a comida que estava em seu prato, pois segundo ela, é um TOC.