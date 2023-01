Bianca Andrade choca fãs ao posar de biquíni: ''Chega a ser falta de educação''

Influenciadora e empresária Bianca Andrade surge de biquíni preto bem cavado em foto e deixa web babando com corpaço

A influenciadora digital Bianca Andrade (28) deixou os seguidores babando ao surgir em novas fotos de biquíni nas redes sociais.

No clique, publicado em seu perfil no Instagram, a empresária, mais conhecida como Boca Rosa, aparece de óculos escuros, apostando no carão e com algumas de suas tatuagens à mostra.

Com os cabelos soltos, a ex-BBB exibiu o corpaço escultural e a barriga sarada com o look de banho cavado e com a parte de cima de cortininha.

Os fãs não pouparam elogios nos comentários. "Tá demais de gata", disse Lexa. "Chega a ser falta de educação", "A mulher é muito gata, não tem como", "Deusa, né", "Que mulher", "Maravilhosa", exaltaram ainda. Alguns internautas ainda comentaram sobre ela ter emagrecido.

Bianca também abriu álbum de fotos do dia de calor na piscina ao lado do filho, Cris, de um aninho, do relacionamento com o youtuber Fred (33), que está confinado no BBB 23.

Confira as fotos de Bianca Andrade de biquíni:

BBB 23: Bianca Andrade mostra presente do ex, Fred, para estreia do reality

O BBB 23 começa na segunda-feira, 16, e Bianca Andrade mostrou que ganhou uma surpresa do ex-marido, Fred, do Desimpedidos, que está no reality show da TV Globo! A influenciadora compartilhou com os fãs o press kit que o youtuber preparou para sua estreia na atração comandada por Tadeu Schmidt (48).

Boca Rosa destacou, mais uma vez, o apoio e a torcida pelo pai de seu filho, Cris, de um ano, e relembrou a conversa que tiveram antes do confinamento ao exibir o mimo enviado por ele. "Preciso mostrar uma coisa para vocês. Na verdade, acho que nos próximos meses vai virar um quadro no meu Instagram que se chama 'orgulho da Boca Rosa'", começou falando. Em seguida, Bianca mostrou os detalhes do material de divulgação do ex.

"Olha isso daqui. Ah, é um presente qualquer? Não! É um press kit feito por ele, Fred, que vai estrear hoje no Big Brother Brasil, hoje é o grande dia da galera entrar na casa. E ele, simplesmente, falou para mim 'olha, Boca Rosa, vou te orgulhar muito'. E já começou. Olha isso aqui, gente. Um press kit! Me diz se eu não morro de orgulho do pai do meu filho, Fredolino?", brincou ela.

