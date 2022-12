Bianca Andrade enche a web de fofura ao compartilhar fotos de Natal com o filho Cris

A influenciadora Bianca Andrade compartilhou fotos fofas com o filho celebrando o Natal nas redes sociais

Neste domingo de Natal, 25, Bianca Andrade (28) foi às suas redes sociais compartilhar as fotos das comemorações ao lado do filho Cris (1).

A influenciadora surgiu com um vestido curtinho rosa, fazendo jus ao seu apelido “Boca Rosa”. O cabelo da empresária também surpreendeu com um longo rabo de cavalo.

O pequeno Cris apareceu combinando com a mãe com uma camiseta e bermuda rosas, que combinou muito bem com um tênis branco.

“Gudugo da mãe dele passando para desejar um Natal FELIZ com muita saúde pra todos vocês que nos acompanharam por mais esse ano e nos encheram de carinho, principalmente com o Guduguinho, fico muito feliz com todo amor que vocês tem por ele. Aproveite muito o dia de hoje descansando muito ao lado de quem você ama. FELIZ NATAL”, escreveu a participante do BBB 20 na legenda das fotos publicadas em seu Instagram.

Os fãs de Bianca adoraram as fotos e rasgaram elogios à dupla nos comentários! “Feliz Natal pra vocês”, desejou uma seguidora. E outra fã comentou: “Te amo Cris, essa criança é demais”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BIANCA (@bianca)

Fofura!

No início desta semana, no dia 20, Bianca mostrou para seus seguidores a árvore de Natal da sua casa e mostrou cenas fofas de Cris.

“Papai Noel passou aqui e deixou esse presentinho embaixo da árvore”, escreveu a ex-namorada do youtuber Fred (33) na legenda do post.