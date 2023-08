Bianca Andrade atualiza situação do desaparecimento de sua gata Lua: “Coração machucado”

A influenciadora Bianca Andrade revelou para seus seguidores como estão as buscas por sua gata de estimação Lua

Nesta sexta-feira, 18, Bianca Andrade revelou em seu Instagram como estão as buscas pela sua gata da estimação Lua. A influenciadora comentou que, infelizmente, a gatinha ainda não foi encontrada. Na semana passada, a empresária revelou que Lua havia sumido na região do seu condomínio em São Paulo.

“Quero agradecer a todos que se solidarizaram com o caso da Lua. Muito obrigada de todo o meu coração. Infelizmente, ainda não conseguimos localizá-la, foram dias de buscas e ainda não a encontramos. Meu coração está muito machucado, uma sensação de pânico em não saber como ela está, mas eu sigo com muita fé que as coisas terminarão bem”, começou dizendo a mãe do pequeno Cris, fruto do relacionamento de Bianca com o youtuber Fred, na legenda da publicação com diversas fotos suas ao lado da gatinha.

A ex-BBB ainda comentou sobre a importância da gata de estimação em sua vida: “Estava olhando essas fotos lembrando do quanto a Lua é uma gata especial. Quando fui morar sozinha, era com ela que eu desabafava e sempre fui acolhida com seu carinho. Ela também passou por tanto perrengue, mas se manteve firme para estar comigo. E quantas pessoas se tornaram gateiras depois de conhecer a doce Lua? Eu tenho certeza de que nossa história não termina aqui”.

A participante do BBB 20 afirmou que ainda não perdeu as esperanças e está fazendo de tudo para achar Lua: “Meu coração ainda diz que ela está por perto, se aventurando, mas tentando voltar, enquanto isso estamos por aqui fazendo de tudo para localizá-la. Esse reencontro vai acontecer e nesse dia eu serei a pessoa mais feliz do mundo. Minha Luete, a mamãe te ama e está te esperando”.

Diversas personalidades prestaram apoio à Bianca nos comentários! “Meu amor, estamos torcendo por esse reencontro”, escreveu a cantora Lexa. A influenciadora e ex-BBB Camilla De Lucas ainda comentou: “Vai voltar sim! Eu não acreditava até o da minha vizinha aparecer uma semana depois. Tenha fé”.

A jornalista e amiga pessoal de Bianca, Foquinha prestou apoio para a amiga: “Na fé que ela vai voltar”. E a apresentadora e finalista do BBB 18, Vivian Amorim escreveu: “Esse reencontro vai ser lindo! Tenha fé, amiga! Já deu tudo certo”.

Os seguidores de Bianca também prestaram apoio nos comentários da postagem emocionante! “Vai dar tudo certo, Bia. Ela vai voltar, se Deus quiser”, escreveu uma fã. Outra seguidora ainda comentou: “Ah meu Deus, que dor. Lueti vai voltar”. Uma admiradora também escreveu: “Torcendo muito para achar ela logo”.

“Ela vai voltar”, declarou uma outra seguidora. Um fã também escreveu: “Vai encontrar”. Outra admiradora também relatou: “Bianca, não desista, poste todo dia! Minha gata uma vez ficou sumida por 15 dias, todos os dias eu ia para o portão chorar e chamar ela. Que a Lua volte logo”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BIANCA (@bianca)

Fofura!

Recentemente, Bianca compartilhou um momento muito fofo ao lado do seu filho Cris. O menino queria fazer uma tatuagem igual a de sua mãe. O desenho era uma boca e a tatuagem ficava no braço da influenciadora.

"Ele queria uma tatuagem igual a da mamãe e eu fiz!!! Awnnnn, eu amo muito ser mãe desta criança”, escreveu a empresária na legenda da foto que mostrava o desenho de canetinha que fez no braço do filho.