Bianca Andrade ‘tatua’ filho com desenho igual ao seu; veja o resultado

Influenciadora e empresária Bianca Andrade revela que Cris quis tatuagem igual a dela

Nesta sexta-feira, 11, a influenciadora digital e empresária Bianca Andrade, mais conhecida como Boca Rosa, mostrou que fez um desenho especial em seu filho, Cris, de dois anos de idade, fruto de seu relacionamento com o youtuber e ex-participante do Big Brother Brasil 23, Fred Bruno.

A ex-participante do Big Brother Brasil 20 ‘tatuou’ o pequeno Cris com um desenho feito de canetinha, após o filho pedir. “Ele queria uma tatuagem igual a da mamãe e eu fiz!!! Awnnnn, eu amo muito ser mãe desta criança”, escreveu a empresária, através de suas redes sociais.

Bianca Andrade com filho - Créditos: Reprodução / Instagram

Bianca Andrade revela ter doado mais da metade de seu closet após mudança

A influenciadora digital e empresária Bianca Andrade, mais conhecida como Boca Rosa, compartilhou um vídeo em seu canal no YouTube para revelar que doou 70% de todo seu closet depois de se mudar para sua nova casa avaliada em R$ 18 milhões. A ex-participante do Big Brother Brasil 20 mostrou o desapego de suas peças e explicou que o motivo para tamanha decisão foram os conceitos do minimalismo.

“A Bianca é completamente o oposto da Boca Rosa. Eu sou completamente básica, gosto de pouca coisa. Por mim, teria seis peças de cada coisa no guarda-roupas, e acabou. Eu me considero bagunceira, então comecei a estudar sobre organização e passei a entender a filosofia do minimalismo. Não sou minimalista por conta da Boca Rosa, o meu trabalho me faz investir muito na minha imagem. Também para a minha saúde mental, quanto menos coisas você tem, menos confusão mental você tem, e isso te deixa mais leve. Tenho seis panelas na minha casa”, explicou a empresária.

Bianca ainda explicou que, quando morou com seu ex-namorado, o youtuber e influenciador esportivo Fred Bruno, constatou que o ex-BBB teria muito mais peças que ela. “As organizadoras ficaram cerca de 70% a mais de tempo no closet dele. Ele é o oposto de mim”, revelou.

A empresária ainda teve a ajuda de seu filho com o youtuber, Cris, para se desfazer da maior parte de suas roupas no armário. “Já quero que ele vá entendendo esse conceito de ficar com o que ele realmente ama e vai usar, e o que não for mais usar doar para outra criancinha ser feliz”, finalizou.

