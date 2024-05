Belo aguarda avião para transportar 15 toneladas de doações para o RS: 'Vamos levar socorro'

Cantor Belo revela com exclusividadade à CARAS Brasil que está esperando uma solução de logística para o transporte das doações ao Sul, nesta quinta-feira (9)

Centenas de famosos continuam se empenhando em ajudar as vítimas das fortes chuvas no Rio Grande do Sul, que provocaram uma verdadeira catástrofe ambiental no estado. Todos colaboram da maneira que conseguem, seja liderando campanhas e arrecadando doações, promovendo o trabalho de terceiros ou indo pessoalmente à região. O cantor Belo (50) também está fortalecendo essa corrente do bem e informou, com exclusividade à CARAS Brasil, que aguarda avião cargueiro para transportar cerca de 15 toneladas de insumos para o Sul, nesta quinta-feira, 9.

Entre os itens que estão sendo enviados por Belo ao estado sulista, estão alimentos não perecíveis, medicamentos, produtos de higiene pessoal, entre outros. "Estamos todos mobilizados, cada um fazendo sua parte. Todos nós, juntos, vamos levar socorro para esse povo que está sofrendo com essa tragédia. Só estamos esperando uma solução de logística para o transporte das doações", diz o cantor.

Segundo o último boletim divulgado pela da Defesa Civil do Rio Grande do Sul, nesta quinta-feira, 9, subiu para 107 o número de mortos em razão dos temporais que atingem o estado. A atualização aponta que há um óbito sendo investigado. O estado registra 136 desaparecidos e 374 feridos.

Há 232,6 mil pessoas fora de casa. Desse total, são 67.563 em abrigos e 165.112 desalojados (pessoas que estão nas casas de familiares ou amigos).