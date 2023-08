Bella Campos desabafa e MC Cabelinho contra-ataca: romance chega ao fim com mágoas

Bella Campos magoada e MC Cabelinho lamenta: saiba tudo sobre o fim do namoro do casal

Um dos casais mais festejados da televisão chegou ao fim oficialmente. É que Bella Campos anunciou publicamente que terminou o namoro com o cantor e ator MC Cabelinho. Os dois viviam um romance com trocas de juras de amor e fizeram até uma tatuagem em conjunto.

Os dois se conheceram ainda nos ensaios da novela Vai Na Fé, quando descobriram que contracenaram juntos. "Na preparação do elenco rola vários exercícios, até para os atores se entrosarem antes das gravações. Tinha um exercício que a professora pedia pra todo mundo andar, e quando parasse, era pra encarar uma pessoa. Quando parei, eu fiquei procurando alguém pra encarar, eu estava sem dupla, e ela também não estava olhando para ninguém. Nós nos encaramos, e eu já olhei ela com outros olhos", disse ele recentemente em um relato na televisão.

Em maio, os dois apareceram no Fantástico, onde trocaram juras de amor. "Acho que a gente agrega muito um na vida do outro. Eu só estava ali acompanhando e te incentivando a viver uma nova fase", declarou a atriz. Eles falaram de casamento e filhos na ocasião.

SUPOSTA TRAIÇÃO MOTIVOU TÉRMINO

Só que no final de semana, MC Cabelinho se viu em maus lençóis. É que uma estudante afirmou publicamente que o encontrou em um quarto de hotel em Belo Horizonte. Ela até contou que o romance era antigo e que os dois já ficaram no passado.

"Eu sou fã do Victor (nome de batismo de Cabelinho) desde 2016. Eu conheci ele em 2018. A gente começou a se envolver das vezes que ele vinha pra Belo Horizonte. Aconteceram algumas brigas também por conta de amigos dele que eu acabei ficando e ele descobriu, então aí tem umas tretinhas. A nossa relação já é meio conturbada desde sempre", disse ela.

O que disse Bella Campos após o escândalo?

Após a exposição do caso, a atriz detonou o ex-namorado e anunciou o término da relação . "Até o momento estava aguardando um posicionamento público do MC Cabelinho sobre os rumores de traição, mas os homens, de uma forma geral, são isentados desse questionamento, e nós mulheres precisamos sempre nos explicar: se vamos casar, se vamos ter filhos, se vamos nos separar", iniciou ela no story do Instagram.

"Como não tivemos uma mensagem dele falando sobre o ocorrido, eu me proponho a confirmar aqui que não estamos mais namorando em função de motivos óbvios. "Faço isso em respeito a todos que nos acompanhavam e tinham carinho por nós, faço isso por todas que já passaram por isso e não puderam reagir", destacou.

MC Cabelinho reagiu

Após o comunicado de Bella Campos, MC Cabelinho então fez seu primeiro pronunciamento. Até então, o cantor não havia rebatido as acusações de traição. "Assim como nunca comentei, continuarei não comentando fofocas sobre a minha vida pessoal", falou.

"Nunca dei e vou continuar não dando mídia nem palco pra ninguém crescer. É uma pena que essa loucura completa tenha tomado a proporção que tomou e afetado nossa vida dessa forma" , deu sua opinião sobre a situação.