Bella Campos encanta ao surgir com a nova integrante da família: "Casalzão!”

Atriz Bella Campos, a namorada de MC Cabelinho, encantou ao surgir com novo membro da família

A namorada de MC Cabelinho (27), a atriz Bella Campos (25), que interpreta Jennifer em ‘Vai na Fé’, da TV Globo, vibrou na web na última semana ao anunciar que a família está ganhando mais um membro!

Isso mesmo! Os pombinhos deram boas-vindas a mais um bebêzinho de quatro patas: um cachorro da raça spitz alemão. A atriz ganhou o cachorrinho do amado como presente de natal em dezembro do ano passado.

No Instagram, Bella se derreteu ao surgir com o bichinho nos braços. “ZOE • LLD”, escreveu ela na legenda se referindo às iniciais do nome da pet.

“Amo vocês”, declarou MC Cabelinho. "Esse sim é um CASALZÃO!", exclamou um seguidor nos comentários. "Você é perfeita", disse outro.

Vale lembrar que recentemente Bella Campos dividiu com os internautas uma série de cliques calientes ao lado de seu amado, o ator e cantor, MC Cabelinho durante uma noite romântica.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE BELLA CAMPOS:

Beijo de Mel Maia e MC Cabelinho em cena de novela ao lado de Bella Campos deixa web maluca

O cantor de funk MC Cabelinho protagonizou um belo beijo com a atriz Mel Maia (18), em uma cena na qual a atriz Bella Campos, atual namorada do funkeiro na vida real, estava presente e a web ficou perplexa.

“Bella Campos em cena com Cabelinho fingindo que não são um casal na vida real já é icônico, mas Bella Campos em cena com Cabelinho beijando Mel Maia (que ele já pegou na vida real) é ICÔNICO. (pausa pra Mc Daniel vendo essa cena também). Obrigada dona Globo por esse bafo todo”, disse uma internauta.