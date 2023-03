Bella Campos elege bolsa de R$ 20 mil para curtir noitada com o namorado, MC Cabelinho

Atores da novela 'Vai na Fé', Bella Campos e MC Cabelinho surgiram em clima de romance em restaurante de luxo no Rio de Janeiro

No último domingo, 19,Bella Campos (27) usou as redes sociais para dividir com os internautas uma série de cliques calientes ao lado de seu amado, o ator e cantor, MC Cabelinho (27). Em sua conta no Instagram, a atriz decidiu compartilhar com os seguidores algumas fotos da noite romântica.

Nos registros, os pombinhos que atuam na novela Vai na Fé, da Globo, na qual interpretam Jenifer e Hugo, surgem no maior clima de chamego. Para aproveitar o momento de folga das gravações no fim de semana, o casal optou por um jantar a dois em um restaurante de luxo no Rio de Janeiro.

Para a ocasião, Bella surgiu com um mini-vestido cor-de-rosa, e para arrematar a produção ela elegeu uma das bolsas icônicas da Dior, do modelo Saddle, que não sai por menos de R$ 20 mil.

Na legenda, a artista colocou apenas um coração que foi retribuído com comentário no namorado. "Mãe dos meus filhos", disse ele.

Nos comentários, os dois foram elogiados pelos fãs e amigos. "Casal do ano", falou um. "Deusa linda! Amo vocês!", disse uma seguidora. "Se casem logo!", opinou uma terceira.

Vale lembrar que o casal assumiu o relacionamento em janeiro deste ano, poucos dias antes da estreia da novela das sete, da TV Globo.

Bella Campos curte passeio com o namorado

Bella Campos e o namorado, MC Cabelinho, aproveitaram o tempo livre para curtirem um passeio em um shopping no Rio de Janeiro.

Caminhando de mãos dadas pelo local, a artista exibiu um sorrisão ao perceber que estava sendo fotografada. Para o passeio, ela apostou em um top sem alças e com recortes na cintura. Para completar o visual, ela usou uma calça preta, bolsa cinza e sandália branca.