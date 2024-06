Beatriz Reis celebra conquistas após o BBB 24: "Algo que sempre sonhei"

Sendo um fenômeno mesmo com o fim do BBB 24, Beatriz Reis compartilhou suas maiores conquistas desde que deixou a casa mais vigiada do país; confira

Mesmo com o fim do BBB 24, Beatriz Reis segue sendo um fenômeno e tem aproveitado bastante o pós-reality. Faturando com publicidades e participando de eventos, a contratada da Globo contou mais detalhes sobre suas conquista em entrevista à Quem.

“É o que sempre sonhei e está sendo surreal. Estou podendo ajudar a minha família, graças a Deus, e tem sido incrível”, celebrou Beatriz, presente na prévia do São João da Thay, que acontece nos próximos dia 7 e 8 no Maranhão.

Atriz de formação, ela compartilhou que, até o fim de 2023, seu trabalho tinha foco em peças de teatro. Agora, a produção está mais elaborada. “Trabalhar com TV é algo que sempre sonhei, desde criança. Toda vez que entro em um set de gravação, choro. É muito lindo, estou sonhando acordada”, disse ela.

E ela não para por aí! Com a vida se estabilizando após toda a repercussão do programa, Beatriz está determinada a não perder tempo e já tem um objetivo maior a alcançar. “Estou estudando e vou estudar sempre para aprender coisas novas. Sou muito objetiva e focada, e quero ser apresentadora. Estou extremamente focada nisso. Mirei nisso e vou até o fim", garantiu.

Ainda na entrevista, a ex-sister confessou por qual oportunidade mais tem sido grata desde que deixou a casa mais vigiada do Brasil. "Olha, as viagens, as pessoas falando o que sentiam quando assistiam. Muita gente fala assim: 'ai, Bia, eu tinha depressão e eu conseguia me curar te assistindo, com a sua alegria'. Então, para mim, esses depoimentos, é muito surreal. Viajar, conhecer culturas, como hoje aqui na minha primeira vez no Maranhão. Eu estou sonhando acordada!", finalizou.

Beatriz e Matteus tem reencontro emocionante após BBB 24

Após uma grande amizade no Big Brother Brasil 24, os ex-brothers Beatriz Reis e Matteus Amaral tiveram um reencontro especial. Na última segunda-feira, 3, os dois tiveram um encontro emocionante em um aeroporto e mostraram o momento nas redes sociais.

Nos stories de seu perfil oficial do Instagram, Beatriz publicou um vídeo do reencontro da dupla, que dividiu um abraço apertado. Eufóricos, os dois começaram a dançar e pular, sendo que a ex-vendedora do Brás chegou até a derrubar suas coisas no chão.

Em seguida, ela publicou mais um vídeo com Matteus, onde eles apareceram se abraçando bem pertinho da câmera. Na legenda, Bia se declarou para o amigo: "Reencontrei ele, te amo. Que alegria te ter por aqui meu grande irmão".