BBB, prisão de Ana Hickmann e rumores sobre Neymar agitaram semana

A virada de ano trouxe consigo uma semana bastante agitada no mundo das celebridades, com o pedido de prisão em flagrante de Alexandre Correa para Ana Hickmann, rumores sobre um terceiro filho de Neymar e especulações sobre o BBB. Pensando nisso, a CARAS Brasil preparou um resumo dos últimos sete dias.

Logo após as festas de Ano Novo, na terça-feira, 2, o nome do jogador Neymar ficou em alta após rumores de que estaria esperando o terceiro filho , fruto de uma suposta relação com a modelo Jamile Lima. A influenciadora desmentiu a informação em seu perfil do Instagram, e assegurou que sequer conhece o atleta pessoalmente.

Procurada pela CARAS Brasil, a assessoria do jogador de futebol lamentou a confusão e afirmou ter tido conhecimento dos rumores através da imprensa. "Espero sinceramente que aqueles responsáveis por disseminar informações falsas sejam devidamente responsabilizados por suas ações", disse a assessoria.

Já na quarta, 3, a cantora Anitta viralizou com um vídeo curtindo o after de sua festa de virada de ano. "Anitta mais louca que o Batman no seu próprio piscinão de ramos curtindo um after de Ano Novo", escreveu o perfil de fãs que compartilhou o registro.

Na quinta, 4, Ana Hickmann e Alexandre Correa voltaram a se tornar assunto. O empresário pediu a prisão em flagrante da apresentadora, a acusando de alienação parental para com o filho dos dois, Alexandre Hickmann Correa (9).

A defesa do empresário alega que o filho do casal permaneceria com o pai entre os dias 3 e 10 de janeiro, sendo buscado e devolvido à casa de Ana Hickmann pelos avós paternos. Em comunicado, a equipe da apresentadora afirma que o período teria passado por uma transferência, devido às férias da ex-modelo.

A assessoria da apresentadora ainda afirma que o empresário seguiu rigorosamente as datas de visitação do filho, sendo que a última visita foi realizada nesta quarta, 3. De acordo com a defesa de Correa, teria sido "um rápido encontro para um lanche no final da tarde". Procurado pela CARAS Brasil, o empresário não retornou até a conclusão deste texto.

Já nesta sexta-feira, 5, o BBB passou a ser assunto com o Big Day. Ao longo de toda a semana, fãs do programa especularam sobre quais celebridades estariam confinadas para a nova edição, que se inicia na próxima segunda, 8. Nesta sexta, durante a grade de programação da Globo serão anunciados os nomes dos participantes da temporada.

