Corpo de Jojo Todynho muda completamente 3 meses após bariátrica; veja antes e depois

Bariátrica de Jojo Todynho completa 3 meses; veja como está o corpo da cantora e apresentadora

A cirurgia bariátrica realizada pela cantora Jojo Todynho completa três meses nesta semana. Em fotos e vídeos nas redes sociais, ela tem compartilhado com os seguidores a evolução na perda de peso. A cantora decidiu passar pelo procedimento para poder engravidar em segurança.

Basta publicar fotos e vídeos para fãs deixarem mensagens reagindo à mudança. Eles estão impressionados até com o rosto da artista, que aparece visivelmente mais fino nas fotos. Ela também tem matado a curiosidade dos seguidores ao aparecer com looks recortados e sem roupa íntima.

Há uma semana, ela contou que passou do manequim 60 para o 54. Ao todo, ela já secou quase 30 kg sem sacrifícios. “Não vai mudar nada na vida de ninguém, porque resultado se mostra na prática… De 145 kg pra 119 kg me faz cada vez mais ter a certeza que fiz a escolha certa e tracei o melhor caminho pra minha vida (não quero sua opinião) foque no seu objetivo, vai sem olhar pra trás”, disse ela.

Jojo Todynho passou pelo procedimento em agosto, quando foi internada em segredo. Na época, ela deu entrada no Hospital Unimed, no Rio de Janeiro, após ter mudado de ideia sobre a cirurgia.

Veja como ela era antes da cirurgia:

Mudança começou antes do procedimento

Desde o ano passado, a artista pegou pesado nos treinos na academia e compartilhou sua evolução na rede social. Ela também iniciou uma dieta mais saudável em sua rotina. O combo teria ajudado a cantora a perder mais de 20 kg.

Após passar férias nos EUA, ela retornou ao Brasil e retomou sua rotina fitness. "Tudo me dói! Agora, é sem farinha, sem açúcar, sem nada! Vocês vão ver como eu vou desinchar em uma semana. Moleza, acabou a sacanagem", contou a futura advogada recentemente.