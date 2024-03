Barbara Reis relembra impacto após mensagem de representatividade: 'Incomodou muitas pessoas'

Em entrevista à CARAS Brasil, Barbara Reis fala sobre sonho de infância de estampar capa da revista

Barbara Reis, que ganhou fama ao protagonizar a novela Terra e Paixão, estampou sua primeira capa da CARAS em 2023. Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz relembra sonho de infância com a revista e fala sobre impacto após deixar mensagem de representatividade: "Incomodou muitas pessoas".

"Quando disse que represento um Brasil inteiro na revista, vi que essa frase incomodou muitas pessoas. Por essa estrutura que o país é forjado, não aceitam que eu diga, como mulher preta, que o represento", declara Barbara Reis .

"Mas não represento só como uma mulher preta, mas também como guerreira, trabalhadora, que toma conta da própria vida, sem nunca deixar ninguém subir por cima. É uma mensagem universal", acrescenta a atriz.

Barbara Reis conta que realizou sonho de infância ao estampar a capa da CARAS e compartilha os bastidores de sua história com a revista."Eu, que tenho 33 anos, posso dizer que a revista fez parte da minha vida desde pequena. Eu folheava e me imaginava, via as grandes atrizes estampando a capa e pensava que, um dia, estaria ali. Só não pensava que eu estaria no ano 30, com a minha primeira protagonista".

"Não tinha como eu não estar aqui nessa comemoração nos 30 anos da CARAS com a minha primeira capa, que eu quis muito fazer e me empenhei. A gente pensou no que eu ia vestir, na proposta que eu ia fazer e fiquei muito feliz com a mensagem dessa capa e de estar estampando ela", completa a atriz. Para celebrar os 30 anos da CARAS, durante a entrevista Barbara Reis recebeu uma joia exclusiva e desenhada especialmente para a ocasião pela designer Rosana Chinche, do Atelier 17.

CONFIRA A ENTREVISTA COMPLETA: