Bárbara Evans se manifesta após ser acusada de dar o 'golpe da barriga'

Influenciadora Bárbara Evans se pronuncia sobre briga entre a mãe, Monique Evans, e Solange Gomes, e rebate acusações de golpe

A influenciadora digital Bárbara Evans (31) usou as redes sociais para rebater a ex-Fazenda Solange Gomes (48), que comentou sobre os boatos de ter dado o golpe da barriga no pai de sua filha, Gustavo Theodoro.

Após briga com Monique Evans, a finalista de A Fazenda 13, que foi acusada pela loira de ter aplicado o mesmo golpe no passado, ao ter engravidado do ex-pagodeiro Waguinho, vocalista do grupo Os Morenos, em 2000, alfinetou Monique citando Bárbara.

"Doeu, né @moniqueevansreal? O que você fez comigo, me acusando de golpe da barriga sem conhecer os fatos, fizeram com sua filha. O castigo hoje vem online e de jatinho", disse a ex-banheira do Gugu.

Bárbara, então, respondeu em publicação no perfil de Rainha Matos: "Cala a sua boca! Eu não sei da sua história e nem quero saber. Se a minha mãe falou é com ela. Agora falar ou zombar que eu dei o golpe da barriga?! Minha irmã... que golpe caro viu! Uma FIV é um absurdo. Fizemos tratamento para ter o nosso “golpe” então realmente pagamos pelo “golpe”. LAVA A SUA BOCA antes de falar de mim ou na minha família. Eu não tenho NADA a ver com NADA!"

Nos stories de seu Instagram, Bárbara também comentou sobre o assunto. "Gostaria de falar uma coisa bem séria antes de dormir. Vi algumas matérias de fofocas, falando sobre mim e minha família. O negócio é o seguinte, eu dei o golpe da barriga? Fizemos fertilização, gastamos maior grana para termos o nosso "golpe'", iniciou ela.

"Sou apaixonada pelo meu marido, ele além de tudo é meu melhor amigo. Tudo foi planejado e muito desejado. A gente se ama! Sei que é difícil de acreditar, mas aceitem. Ahh, e eu sou casada com divisão total de bens. Então, de golpe aqui não tem nada, é amor mesmo", disparou ainda.

No Twitter, Solange ainda respondeu Bárbara: "Bárbara, querida, reclame com a desocupada da sua mãe que começou falando de mim. Agora guenta. Nem sei da sua vida, nem me interessa. Mas me lembrei agora que a sua temporada na Fazenda foi embaixo do edredom com um rapaz que esqueci o nome. Ah! Vem aqui calar minha boca."

Monique já tinha saído em defesa da filha recentemente com especulações na web. "Eu vendo os comentários e queria dizer o seguinte: minha filha ganha muito bem, ela não é sustentada por ninguém. Inclusive, ela está ajudando na obra da casa financeiramente. Só isso que eu tenho para dizer para vocês. Ela ganha muito bem, ela trabalha à beça, ela não precisa de ninguém e negócio de golpe da barriga, gente?! Foi muito caro fazer a Ayla, tá? Vocês estão seguindo, então viram que para fazer a Ayla eles demoraram muito tempo e gastaram muito dinheiro", disse ela.

Confira os posts de Bárbara Evans sobre o 'golpe da barriga':

Bárbara Evans comemora nove meses da filha Ayla

No dia 03, a modelo Bárbara Evans celebrou os nove meses da sua primeira filha, Ayla, fruto de seu relacionamento com Gustavo Theodoro. Para comemorar a data especial, a mamãe coruja divulgou as fotos de um ensaio fotográfico de mesversário da filha e aproveitou para se declarar.

“Hoje é Mesvesario dela, da minha maravilhosa, do meu mundo todo, da coisa mais importante da minha vida. 9 Meses meu amor, como o tempo passou rápido! Minha bebê, todos os meses eu vou te agradecer!! Obrigada por ter me escolhido", disse ela.

