Bárbara Evans comemora nove meses de sua primeira filha, Ayla: 'Obrigada por ter me escolhido'

A modelo Bárbara Evans (31) está em festa nesta terça-feira, 3. A modelo celebrou os nove meses da sua primeira filha, Ayla, fruto de seu relacionamento com Gustavo Theodoro. Para comemorar a data especial, a mamãe coruja divulgou as fotos de um ensaio fotográfico de mesversário da filha e aproveitou para se declarar.

“Hoje é Mesvesario dela, da minha maravilhosa, do meu mundo todo, da coisa mais importante da minha vida. 9 Meses meu amor, como o tempo passou rápido! Minha bebê, todos os meses eu vou te agradecer!! Obrigada por ter me escolhido", disse ela.

"Por você eu vivo a vida intensamente, por você eu trabalho com mais prazer, por você eu brigo com qualquer um, por você eu faço o que for…. Obrigada por cada sorriso, você não faz ideia como um “simples” sorriso faz sua mãe desmanchar todinha! Esses seus 2 dentinhos são tudo minha princesa. Obrigada por estar sempre comigo viu? Te amo demais, sua mamãe", finalizou a modelo.

Bárbara Evans passou por cirurgia de emergência em dezembro

Há pouco tempo, Bárbara Evans surpreendeu seus fãs ao contar que passou por uma cirurgia de emergência apenas um dia após o seu casamento. Ela contou que sentiu dores e precisou operar as hemorroidas às pressas. No pós-operatório, a jovem contou sobre as dores que sentiu.

“Eu operei na segunda-feira passada, cirurgia de emergência, mas hoje, uma semana depois, já estou ótima. Só dói mesmo na hora que tem que sair as coisas, dói bastante, na hora e uns minutos após. Tenho que ficar respirando fundo para a alma voltar para o corpo, mas está bom, porque a alma nem estava no corpo nestes últimos dias”, disse ela.

“Realmente a cirurgia dói muito, e o pós-operatório dói muito. E a gente não pode tomar aqueles medicamentos fortes, porque prende as fezes e a gente precisa ir ao banheiro. Eu demorei bastante, só fui conseguir ir ao banheiro na sexta-feira. Fiquei de cama até sábado. Sábado eu levantei e sacudi a poeira. É desesperador, você literalmente encontra com Deus. São sete dias de muita dor, real, mas meu médico falou que não volta. Então para mim foi excelente porque eu quero engravidar em breve. Hoje, no sétimo dia, eu já estou superbem, estou excelente”, finalizou.