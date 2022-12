Bárbara Evans revela dor após cirurgia de emergência: 'Dói muito'

Recém-casada, Bárbara Evans abre o jogo sobre como é o pós-operatório após passar por cirurgia de emergência

A modelo e influencer Bárbara Evans precisou passar por uma cirurgia de emergência apenas um dia após oficializar o casamento com Gustavo Theodoro. Ela operou as hemorroidas após sofrer com isso durante a gestação da primeira filha. A estrela contou que sentiu dores no dia seguinte ao casamento e procurou o médico para fazer a cirurgia. Agora, ela já está com alguns dias do pós-operatório e revelou que sentiu muita dor.

Nos stories do Instagram, a filha de Monique Evans revelou que sentiu dor durante a recuperação e que, agora, está começando a se sentir melhor. “Eu operei na segunda-feira passada, cirurgia de emergência, mas hoje, uma semana depois, já estou ótima. Só dói mesmo na hora que tem que sair as coisas, dói bastante, na hora e uns minutos após. Tenho que ficar respirando fundo para a alma voltar para o corpo, mas está bom, porque a alma nem estava no corpo nestes últimos dias”, disse ela.

Esbanjando sinceridade, a loira também deu mais detalhes do pós-operatório. “Realmente a cirurgia dói muito, e o pós-operatório dói muito. E a gente não pode tomar aqueles medicamentos fortes, porque prende as fezes e a gente precisa ir ao banheiro. Eu demorei bastante, só fui conseguir ir ao banheiro na sexta-feira. Fiquei de cama até sábado. Sábado eu levantei e sacudi a poeira. É desesperador, você literalmente encontra com Deus. São sete dias de muita dor, real, mas meu médico falou que não volta. Então para mim foi excelente porque eu quero engravidar em breve. Hoje, no sétimo dia, eu já estou superbem, estou excelente”, declarou.

BÁRBARA EVANS SE CASA COM GUSTAVO THEODORO EM FESTA LUXUOSA

A modelo Bárbara Evans oficializou o casamento com Gustavo Theodoro na sexta-feira, 9, em Itatiba, no interior de São Paulo. Os dois organizaram uma cerimônia luxuosa e ao ar livre para selar a união, que já tem como fruto a pequena Ayla, filha do casal que tem apenas 8 meses de vida.

O casamento deles foi adiado algumas vezes por causa da pandemia, mas agora aconteceu e em grande estilo. De acordo com o site Metrópoles, a festa custou cerca de R$ 2 milhões. O cardápio da recepção contará com pratos com itens sofisticados, como frutos do mar e carneiro.