Bárbara Evans rebate novamente críticas sobre vídeo polêmico: "Trabalho com provas"

Após ser criticada sobre atitude com funcionária, a modelo Bárbara Evans expõe novos vídeos para mostrar seu ponto de vista; confira!

A modelo Bárbara Evans voltou a rebater as críticas que recebeu após compartilhar um vídeo polêmico de sua funcionária. Após fazer um desabafo, a filha de Monique Evans voltou aos stories de seu Instagram e trouxe vídeos que comprovam seu ponto de vista aos seus seguidores.

Para quem não acompanhou, na última sexta-feira, 3, a famosa foi detonada pelos internautas após compartilhar um vídeo de sua funcionária enchendo uma piscina inflável de sua filha, Ayla, de 1 ano, com a boca. Na mesma noite, ela respondeu aos comentários negativos e se explicou sobre o assunto.

"Vocês são faladeiras demais. Sabe como a gente encheu a piscina? Com o secador de cabelo. Acontece que tem alguns bichinhos que é [pra encher] com a boca mesmo, não dá para colocar a bombinha", disse. Mais tarde, ela mostrou provas para afirmar a vericidade de sua explicação.

Nos vídeos compartilhados nos stories de seu Instagram oficial, a famosa apareceu na câmera de segurança da casa enchendo a piscina inflável com um secador. Logo em seguida, ela também surgiu enchendo partes da piscina com a boca.

Para finalizar, ela ainda contou que chamou a funcionária para lhe ajudar, já que ela está grávida de gêmeos. Bárbara também mostrou o modelo da piscina inflável, que conta com pequenos animais para a criança brincar.

Ainda na última sexta-feira, após receber uma onda de ódio na internet, a loira chamou a atenção de seus seguidores. "Vocês são faladeiras demais, você acha que aquela piscina inteira a gente encheu com a boca? Então antes de criticar os outros, procurem saber. Isso é muito feio!", declarou Barbara.

Ela ainda falou sobre a sua relação com seus funcionários, em especial as babás de suas crianças. "Quem realmente me segue aqui sabe o quanto eu prezo, o quanto eu respeito as minhas funcionárias. Minhas funcionárias são da minha família. E quem me conhece sabe disso. Agora temos que explicar tudo? Onde vamos parar. Que tristeza!", finalizou.

