Bárbara Evans é detonada por atitude com funcionária e responde às críticas

Após compartilhar vídeo polêmico em seus stories, Bárbara Evans é detonada pelos internautas; a modelo rebateu aos comentários.

A modelo Bárbara Evans causou polêmica nas redes sociais nesta sexta-feira, 3. Nos stories de seu Instagram, a filha de Monique Evans, compartilhou um vídeo tentando encher a piscina inflável de sua filha Ayla. No entanto, ela foi criticada por conta de um detalhe no registro.

Os internautas notaram que uma de suas funcionárias estava tentando encher a piscina infantil com a boca, sem o auxílio de uma bomba de ar. "Quem vê a piscina montada, não vê o corre", disparou a famosa no vídeo. Ela foi rapidamente detonada por seus seguidores: "O corre dela foi mandar a funcionária encher com a boca", disseram.

Mais tarde, a loira, que está grávida de gêmeos, apareceu em seus stories novamente para responder às críticas. "Vocês são faladeiras demais. Sabe como a gente encheu a piscina? Com o secador de cabelo. Acontece que tem alguns bichinhos que é [pra encher] com a boca mesmo, não dá para colocar a bombinha", explicou.

"Eu, grávida, também estava enchendo. Ai eu levantei para poder filmar. Estava ela e Roninho enchendo. Vocês são faladeiras demais, você acha que aquela piscina inteira a gente encheu com a boca? Então antes de criticar os outros, procurem saber. Isso é muito feio!", declarou Barbara.

"Quem realmente me segue aqui sabe o quanto eu prezo, o quanto eu respeito as minhas funcionárias", continuou a modelo, que ainda enfatizou o quanto gosta de suas babás. "Minhas funcionárias são da minha família. E quem me conhece sabe disso. Agora temos que explicar tudo? Onde vamos parar. Que tristeza!", finalizou.

Bárbara Evans também foi criticada por sua quantidade de babás

No último dia 27, Bárbara Evans também causou ao revelar o número de babás que pretende ter em casa após o nascimento de seus filhos gêmeos. A mamãe da Ayla, de 1 ano, contou que terá várias profissionais para lhe ajudarem com os cuidados das crianças.

Em uma caixinha de perguntas no Instagram, Evans contou que quer ter cinco babás depois do nascimento dos gêmeos. “Durante o dia será uma babá para cada. Uma para Ayla, uma para o Álvaro e uma para o Antônio. Durante a noite serão duas babás para os três”, afirmou ela.

Sobre as críticas que recebeu após sua declaração, a modelo explicou o motivo da quantidade de funcionárias."Não me sinto nem um pouco menos mãe por causa disso. Eu preciso ter minha vida, ficar calma para poder dar conta de tudo. Também preciso cuidar de mim para que eu possa passar só momentos de qualidade com os meus filhos”, disse.

Bárbara defendeu que todas as mães deveriam ter a mesma oportunidade: "Não vejo nada demais em ter babás, pelo contrário, todos que têm essa condição deveriam sim ter. É muito melhor para os seus filhos e para você, porque você consegue descansar e dar muito mais atenção a eles. Por isso que a gente trabalha tanto”, finalizou.