Grávida, Bárbara Evans sofre crítica por filha estar sempre com babás e responde à altura

À espera de gêmeos, Bárbara Evans contou aos seguidores que a sua gravidez é de risco

Bárbara Evans conta com ajuda de babás para ajudar nos cuidados com a filha, Ayla, de 1 ano. Grávida de gêmeos, a modelo rebateu crítica de uma seguidora, que escreveu: "Só vejo sua filha com as babás o tempo todo. Assim é fácil ser mãe".

Sem papas na língua, Bárbara respondeu à altura. "Amada. Eu fico com ela 24 horas por dia. Mas as babás sempre estão junto. Não sei se você sabe, mas estou gestante de gêmeos", explicou a mulher do empresário Gustavo Theodoro.

À espera de Álvaro e Antônio, Bárbara relatou que sua gravidez é de risco e delicada. "Tenho que tomar cuidado, não posso ficar pegando a Ayla no colo. Tenho dificuldades para sentar, levantar. Tenho muitas dores na coluna e na costela. Para de falar m**** e tentar diminuir uma mãe. Aqui vocês não têm força para mexer com meu emocional", completou.

Bárbara Evans está grávida de gêmeos; atriz espera dois meninos

Bárbara Evans responde comentário sobre marido

Ao se deparar com um comentário negativo sobre o marido, Bárbara não ficou calada. "Pela cara do seu marido, ele se incomoda um pouco de você publicar tudo", opinou um internauta. Bárbara, então, disparou: "Não julgue quem você não conhece! Meu marido é o cara mais de boa que existe! Então não fala besteira!".

Bárbara Evans lista sintomas de gravidez

Recentemente, Bárbara comparou a segunda gravidez com a primeira. Segundo a influenciadora, apesar da felicidade, algumas semanas foram de enjoos, fraquezas e enxaquecas, sintomas que ela afirmou não ter sentido na gravidez de Ayla.

"A diferença desta gravidez para a da Ayla é que estou passando muito mal! Na da Ayla não tive enjoo e nada disso. Agora estou passando muito mal na parte da manhã, com enjoo e fraqueza. Também tenho tido muita enxaqueca. Mas tirando isso, está tudo certo", pontuou.