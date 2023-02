Bárbara Borges e Iran Malfitano curtem Desfile das Campeãs em clima apaixonado: "Melhor companhia"

Bárbara Borges e Iran Malfitano estiveram no Camarote CARAS e não se desgrudaram durante o Desfile das Campeãs, no Rio

O casal Bárbara Borges (44) e Iran Malfitano (41) estão mais apaixonados do que nunca. Neste sábado, 25, os dois curtiram o Desfile das Campeãs do Carnaval e não se desgrudaram por um segundo na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro.

De passagem pelo Camarote da Revista CARAS, os atores falaram sobre como tem sido curtir a folia juntinhos após três meses de confinamento em A Fazenda 14. Mesmo depois de várias polêmicas e muito jogo, eles garantem que tem sido maravilhoso.

"Delicioso, melhor impossível", disse Iran, que foi visto trocando muitos beijos e abraços ao lado da amada no Camarote. Bárbara concordou com Iran e afirmou que o romance foi uma extensão do que eles já sentiam um pelo outro.

"Melhor companhia para mim. A gente lá na Fazenda já curtia tudo juntos, né? A gente viveu do primeiro dia ao final da Fazenda juntos. Aqui fora a gente também tá vivendo todo esse pós Fazenda, viagens e curtindo tudo. Curtindo muito a companhia um do outro", declarou a artista.

Bárbara Borges e Iran Malfitano no Camarote CARAS (FOTO: Selmy Yassuda/CARAS)

COMEMORANDO DOIS MESES DE AMOR

Bárbara e Iran celebraram dois meses de namoro na última semana, durante uma viagem para Salvador. Curtindo a folia baiana juntos, eles posaram super felizes e trocaram declarações via Instagram .

"Dois meses de cumplicidade, carinho, respeito, amizade, risadas e amor! Como é bom viver a vida ao seu lado, obrigado por me fazer sentir tão bem, leve e feliz! Que venham os próximos anos ao seu lado. Amo amar você… você é Bárbara", escreveu o ator.

Já Babi reforçou os dois meses do "beijo mais gostoso do mundo" e disse estar completamente apaixonada por Iran. "Amo você por inteiro! Completamente apaixonada por você! Te quero para vida toda. Dois meses que te quero todos os dias! 'Fica comigo?' 'Só se for para sempre!' Que assim seja", se declarou.