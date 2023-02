Iran Malfitano e Bárbara Borges trocam declarações: 'Que venham os próximos anos ao seu lado'

O casal Iran Malfitano e Bárbara Borges curtiu o carnaval juntos em Salvador e comemorou o aniversário do primeiro beijo

Iran Malfitano e Bárbara Borges estão completando dois meses do primeiro beijo. O casal, que anunciou o namoro em janeiro deste ano, curtiu o Carnaval deste ano em Salvador.

Nas redes, os dois postaram declarações de amor comemorando a data. Iran publicou que há dois meses eles se reconhecem como casal.

"Dois meses de cumplicidade, carinho, respeito, amizade, risadas e amor! Como é bom viver a vida ao seu lado, obrigado por me fazer sentir tão bem, leve e feliz! Que venham os próximos anos ao seu lado. Amo amar você… você é Bárbara", escreveu.

Já Babi reforçou os dois meses do "beijo mais gostoso do mundo" e disse estar completamente apaixonada por Iran.

"Amo você por inteiro! Completamente apaixonada por você! Te quero para vida toda. Dois meses que o meu melhor amigo é o amor da minha vida! Dois meses que te quero todos os dias! 'Fica comigo?' 'Só se for para sempre!' Que assim seja", se declarou.

Os fãs do casal os encheram de elogios: “O melhor casal dos últimos tempos” escreveu uma, “Que Deus abençoe vocês dois, feitos uma para o outro”, comentou um fã

Iran e Bárbara assumiram o romance logo depois que deixaram o programa rural. No início de 2023, os dois surgiram juntos em fotos do réveillon e até trocaram um beijo apaixonado. Nas fotos, os dois posaram abraçados e no maior clima de romance. Na legenda, ela declarou: “Meu melhor amigo é o meu amor. Bem vindo 2023!”, disse ela. Apesar de iniciarem o romance agora eles já se conheciam desde 2003, quando contracenaram em Malhação.

Na época a ex-paquita chegou a compartilhar um clique da época em que eles estavam juntos trabalhando em malhação: “#tbt direeeto do túnel do tempo!! Mais de 20 anos se passaram e quem diria que eu e @iran_malfitano nos reencontraríamos na @afazendarecord e viveríamos uma conexão tão forte, uma amizade tão linda e ficaríamos juntos completamente apaixonados, A vida é surpreendente”

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Iran Malfitano (@iran_malfitano)