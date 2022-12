A Fazenda 14: Bárbara Borges volta para a sede após roça falsa

Bárbara Borges comemora ao voltar para a sede de A Fazenda 14 após roça falsa e Deolane Bezerra não reage

A atriz Bárbara Borges está de volta ao jogo de A Fazenda 14, da Record TV, após ficar isolada em uma área externa ao vencer a roça falsa. O retorno dela aconteceu na manhã deste sábado, 3, e já está repercutindo nas redes sociais.

A estrela foi avisada pela produção do reality show sobre o momento do seu retorno e aproveitou para agradecer ao público pela oportunidade. “Obrigada a todos que votaram muito para que eu ficasse aqui no Rancho e voltasse desse jeito. Obrigada com todo meu coração. Valeu, Brasil”, afirmou.

Logo depois, ela foi até a sede do programa e já entrou gritando e comemorando. “Atenção, atenção, respeitável público: a roça falsa aconteceu. Babi está de volta. Eu estou de volta, galera. Obrigada, Brasil”, disse ela.

A rival da peoa, Deolane Bezerra, estava deitada no sofá da sala no momento da entrada e não reagiu. Ela apenas olhou o que estava acontecendo e voltou a se cobrir com o cobertor. Enquanto isso, Pétala Barreiros desabafou que não estava acreditando que a roça falsa aconteceu. Por sua vez, Bia Miranda disse que não podem mais responder às provocações de Babi.

Assista ao vídeo do retorno de Bárbara Borges em A Fazenda: