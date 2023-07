Atriz de Mulheres Apaixonadas revelou tensão em gravações da novela; entenda

Lavinia Vlasak está no ar como a personagem Estela na reprise de Mulheres Apaixonadas

Lavinia Vlasak (47), que ficou conhecida por interpretar Estela em Mulheres Apaixonadas, está de volta ao ar com a reprise da novela no Vale a Pena Ver de Novo, na Globo. Durante as gravações da trama, a atriz passou por um momento de tensão para gravar a cena de strip tease da sua personagem, como revelou no podcast Papo de Novela. Entenda o que aconteceu nos bastidores de Mulheres Apaixonadas.

"Estava muito nervosa para fazer a cena do strip tease porque nunca fiz um [risos], foram várias novidades. E não sou uma exímia dançarina para poder me apoiar na minha capacidade de dançar. Então, eu estava bem preocupada. Mas todo mundo foi tão fofo comigo no dia, tão acolhedor!", explicou a atriz de Mulheres Apaixonadas no podcast, em março deste ano.

"Nunca me achei uma pessoa sensual. Talvez por isso, tenha ficado um pouco tensa na cena de strip tease. Ela tinha uma grande carga de sensualidade eu não sabia se tinha capacidade de fazer isso", acrescentou Lavinia Vlasak sobre o motivo para a tensão nas gravações de Mulheres Apaixonadas.

Leia também: Ator de Mulheres Apaixonadas deu forte relato sobre filho soropositivo; relembre

Com a fama da personagem de organizar grandes festas em Mulheres Apaixonadas, a atriz garantiu que não compartilha dos mesmos gostos de Estela: "Não sou muito festeira. Adoro dançar, mas gosto de programas mais tranquilos. Não gosto muito de comemorar aniversário. Não é porque vou envelhecer, não é isso. Não gosto porque não consigo dar atenção para as pessoas, não consigo conversar. E quando acaba a festa, eu falo: ‘Caraca, nem falei com o fulano’. Quer ver um programa que amo de paixão? Chamar a galera para jogar buraco e bater papo. Mas se for muita gente, não consigo ter a conexão e a troca que queria. Não me entendam mal, não sou a pessoa que fica sentada nas festas, eu danço [risos]. Mas me considero mais tranquila".